https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html

В промзоне в Петербурге заметили трех лосей

В промзоне в Петербурге заметили трех лосей - РИА Новости, 24.05.2025

В промзоне в Петербурге заметили трех лосей

Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:42:00+03:00

2025-05-24T19:42:00+03:00

2025-05-24T19:44:00+03:00

санкт-петербург

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. "Сегодня в промзоне на юге города замечены три особи. Благодаря сообщениям жителей отслеживаем их передвижение", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета. Ведомство просит жителей не провоцировать лосей своими действиями, не подходить к ним, поскольку эти животные находятся в состоянии сильного стресса от пребывания в непривычной городской среде: любое резкое движение, громкий звук или попытка приблизиться к ним может спровоцировать агрессивную реакцию. "Сейчас лоси находятся в "зеленой полосе" между дорожными проездами. Тем не менее из-за активного трафика на дорогах выгонять их из этой зоны крайне опасно как для жителей, так и для них самих", - подчеркивает комитет. Ведомство отмечает, что ситуация находится на контроле комитета, администрации Фрунзенского района, также поставлены в известность районные отделения МВД и МЧС.

https://ria.ru/20250522/peterburg-2018426461.html

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия