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В промзоне в Петербурге заметили трех лосей - РИА Новости, 24.05.2025
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19:42 24.05.2025 (обновлено: 19:44 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/losi-2018897988.html
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей - РИА Новости, 24.05.2025
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей
Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:42:00+03:00
2025-05-24T19:44:00+03:00
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. "Сегодня в промзоне на юге города замечены три особи. Благодаря сообщениям жителей отслеживаем их передвижение", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета. Ведомство просит жителей не провоцировать лосей своими действиями, не подходить к ним, поскольку эти животные находятся в состоянии сильного стресса от пребывания в непривычной городской среде: любое резкое движение, громкий звук или попытка приблизиться к ним может спровоцировать агрессивную реакцию. "Сейчас лоси находятся в "зеленой полосе" между дорожными проездами. Тем не менее из-за активного трафика на дорогах выгонять их из этой зоны крайне опасно как для жителей, так и для них самих", - подчеркивает комитет. Ведомство отмечает, что ситуация находится на контроле комитета, администрации Фрунзенского района, также поставлены в известность районные отделения МВД и МЧС.
https://ria.ru/20250522/peterburg-2018426461.html
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санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
В промзоне в Петербурге заметили трех лосей

Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Петербурга

© ПриродоВеды/TelegramТрех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© ПриродоВеды/Telegram
Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая - РИА Новости. Трех лосей заметили в промзоне во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, сообщил городской комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
«
"Сегодня в промзоне на юге города замечены три особи. Благодаря сообщениям жителей отслеживаем их передвижение", - говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.
Ведомство просит жителей не провоцировать лосей своими действиями, не подходить к ним, поскольку эти животные находятся в состоянии сильного стресса от пребывания в непривычной городской среде: любое резкое движение, громкий звук или попытка приблизиться к ним может спровоцировать агрессивную реакцию.
"Сейчас лоси находятся в "зеленой полосе" между дорожными проездами. Тем не менее из-за активного трафика на дорогах выгонять их из этой зоны крайне опасно как для жителей, так и для них самих", - подчеркивает комитет.
Ведомство отмечает, что ситуация находится на контроле комитета, администрации Фрунзенского района, также поставлены в известность районные отделения МВД и МЧС.
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