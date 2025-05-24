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В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:37 24.05.2025 (обновлено: 16:43 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/kurskaya-2018868934.html
В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека
В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 24.05.2025
В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека
Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:37:00+03:00
2025-05-24T16:43:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня враг атаковал поселок Пушкарожадинский Кореневского района. В результате обстрела ранены две женщины и один мужчина. У всех осколочные ранения - рук, ног, спины", - говорится в сообщении.Отмечается, что бригада скорой помощи везет пострадавших в Курскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме.
https://ria.ru/20250524/vsu-2018866031.html
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курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека

В Кореневском районе Курской области при атаке ВСУ ранены три человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.
"Сегодня враг атаковал поселок Пушкарожадинский Кореневского района. В результате обстрела ранены две женщины и один мужчина. У всех осколочные ранения - рук, ног, спины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что бригада скорой помощи везет пострадавших в Курскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
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