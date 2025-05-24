https://ria.ru/20250524/kurskaya-2018868934.html

В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека

В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека - РИА Новости, 24.05.2025

В Курской области при атаке ВСУ ранены три человека

Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:37:00+03:00

2025-05-24T16:37:00+03:00

2025-05-24T16:43:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн."Сегодня враг атаковал поселок Пушкарожадинский Кореневского района. В результате обстрела ранены две женщины и один мужчина. У всех осколочные ранения - рук, ног, спины", - говорится в сообщении.Отмечается, что бригада скорой помощи везет пострадавших в Курскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь будет оказана в полном объеме.

https://ria.ru/20250524/vsu-2018866031.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, вооруженные силы украины