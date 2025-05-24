Рейтинг@Mail.ru
В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:29 24.05.2025 (обновлено: 14:42 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/krovlja-2018819967.html
В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад
В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад - РИА Новости, 24.05.2025
В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад
Кровля здания склада загорелась в Каменск-Шахтинском Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T10:29:00+03:00
2025-05-24T14:42:00+03:00
происшествия
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018849221_0:0:1173:660_1920x0_80_0_0_1505870d8f20f29f32e6151787043cf9.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Кровля здания склада загорелась в Каменск-Шахтинском Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. "В 8.54 поступило сообщение о пожаре в городе Каменск-Шахтинский, улица Красная, 42. Горит кровля складского помещения, по оперативным данным площадь 600 квадратов", - сказал он. Пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html
каменск-шахтинский
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018849221_174:0:1102:696_1920x0_80_0_0_c338e4c88529258ce40d37895b9672d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Каменск-Шахтинский, Ростовская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад

В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад на 600 квадратах

© МЧС Ростовской области/TelegramЛиквидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© МЧС Ростовской области/Telegram
Ликвидация пожара на складе в Каменск-Шахтинском. 24 мая 2025
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Кровля здания склада загорелась в Каменск-Шахтинском Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону.
"В 8.54 поступило сообщение о пожаре в городе Каменск-Шахтинский, улица Красная, 42. Горит кровля складского помещения, по оперативным данным площадь 600 квадратов", - сказал он.
Пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
В Московском районе Петербурга загорелся склад
22 апреля, 18:20
 
ПроисшествияКаменск-ШахтинскийРостовская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала