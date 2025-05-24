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В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад

В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад - РИА Новости, 24.05.2025

В ростовском Каменск-Шахтинском загорелся склад

Кровля здания склада загорелась в Каменск-Шахтинском Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T10:29:00+03:00

2025-05-24T10:29:00+03:00

2025-05-24T14:42:00+03:00

происшествия

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая - РИА Новости. Кровля здания склада загорелась в Каменск-Шахтинском Ростовской области на площади 600 квадратных метров, сообщил журналистам представитель ГУ МЧС России по региону. "В 8.54 поступило сообщение о пожаре в городе Каменск-Шахтинский, улица Красная, 42. Горит кровля складского помещения, по оперативным данным площадь 600 квадратов", - сказал он. Пострадавших нет. В тушении задействованы 33 человека и 11 единиц техники.

https://ria.ru/20250422/pozhar-2012812343.html

каменск-шахтинский

ростовская область

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, каменск-шахтинский, ростовская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)