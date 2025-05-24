https://ria.ru/20250524/komsomolskaya-2018456398.html

Газета "Комсомольская правда"

Газета "Комсомольская правда" - РИА Новости, 24.05.2025

Газета "Комсомольская правда"

Общественно-политическая газета "Комсомольская правда" – старейшая и одна из самых популярных газет России. Является лидером среди ежедневных изданий России и... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T00:22:00+03:00

2025-05-24T00:22:00+03:00

2025-05-24T00:22:00+03:00

справки

россия

комсомольская правда (газета)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/23790/80/237908066_0:44:1001:607_1920x0_80_0_0_67439e6a7cc0f5041597d18dd0f4a1c6.jpg

Общественно-политическая газета "Комсомольская правда" – старейшая и одна из самых популярных газет России. Является лидером среди ежедневных изданий России и СНГ.История ее создания началась в 1924 году, когда делегаты XIII съезда российской Коммунистической партии (большевиков) РКП(б) приняли решение о создании всесоюзной молодежной газеты как органа Центрального комитета Российского (с 1926 года – Всесоюзного) ленинского коммунистического союза молодежи (ЦК РЛКСМ). Указом ЦК РКП(б) от 13 марта 1925 года было принято решение "одобрить решение бюро ЦК РЛКСМ об издании Всесоюзной комсомольской газеты с выпуском на первый период 1-2 раза в неделю". 10 апреля на заседании секретариата ЦК РКП(б) было утверждено ее название – "Комсомольская правда".24 мая 1925 года вышел первый номер газеты тиражом 31 тысяча экземпляров.Это была первая в Советской России молодежная газета. В число задач, поставленных перед ней партией и правительством, входило "осуществить партийное руководство и партийное влияние в Союзе, поднять политический кругозор, научить подходить к своей повседневной работе, увязав все союзные вопросы с задачами и политикой партии".Первым главным редактором (тогда – ответственным) стал 25-летний Александр Слепков. Именно он разрабатывал концепцию, идеологию газеты, внедрив "ершистость" стиля, выпускал первые номера. С первых шагов сама газета и ее организаторы самое пристальное внимание уделяли тиражам и стремились завоевать лидерские позиции – стать лучшей молодежной газетой СССР. В 1927 году штатным сотрудником редакции стал поэт Владимир Маяковский. В сентябре на первом литературном субботнике газеты он прочитал свою поэму "Хорошо".В 1930-х годах со страниц газеты не сходили материалы известных ученых, конструкторов, инженеров и техников, в частности, ученого Константина Циолковского. Тираж газеты быстро рос и уже к 14 января 1931 года составлял около 623 тысяч экземпляров. Появились первые выездные редакции на новостройки. К концу 1931 года их было 28.В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) в качестве корреспондента "Комсомолки" на фронте находился писатель Аркадий Гайдар. Там он написал свои военные очерки "У переправы", "Мост", "У переднего края", "Ракеты и гранаты". В 1942 году в редакции большую популярность получили "четверги". Здесь исполняли свои произведения композиторы Матвей Блантер, Константин Листов, Тихон Хренников, выступал поэт Александр Яшин. В редакцию потянулись комсомольские активисты, рабочие, студенты, спортсмены и военные. Всего в годы войны состоялось 137 "четвергов". Публиковались материалы о подвигах Зои Космодемьянской, Лизы Чайкиной, дневники снайпера Натальи Ковшовой. Начались акции "Посылки на войну" и "Сбор металлического лома". В 1943 году на восстановление Сталинграда направился агитпоезд "Комсомольская правда". В Сталинграде вышли 230 спецномеров "КП" общим тиражом 500 тысяч экземпляров. 8 апреля 1945 года начал печататься роман Александра Фадеева "Молодая гвардия". Всего на фронтах Великой Отечественной погибли 16 журналистов "Комсомолки". В 1950-е годы в газету пришли работать легендарные обозреватели Ярослав Голованов и Василий Песков. Публиковались авторские материалы писателей и публицистов Веры Кетлинской, Ильи Эренбурга, Гавриила Троепольского о молодежи, которая уезжала в восточные и северные районы страны поднимать города и целину. Печатались репортажи с атомного ледокола "Ленин" и первые заметки об искусственном спутнике Земли. В октябре 1956 года газета провела первый Всесоюзный слет юнкоров.В 1960-е годы были заложены главные принципы деятельности газеты, которые позже стали ее фундаментом и помогли вывести в лидеры не только общероссийской, но и мировой газетной индустрии. Эти принципы, основанные на том, что главной фигурой для газеты является читатель, доказали свою силу и перспективность. В 1960 году по инициативе издания был создан первый в стране Институт общественного мнения, впервые вышел "Клуб любознательных" – самый популярный клуб-долгожитель "КП".В начале 1970-х годов газета печаталась уже в 40 городах страны. Тираж газеты на 1 января 1971 года составлял почти восемь миллионов экземпляров. В том же году возникли новые отделы – комсомольской жизни и комсомольского прожектора, рабочей молодежи и профтехобразования, молодых ученых и специалистов, студенческой молодежи, учащейся молодежи и пионеров, иностранной информации и международного молодежного движения. Собкоровская сеть за рубежом к концу 1970-х годов насчитывала 24 человека, что позволяло решать любые редакционные задачи.Газета получала большое количество писем читателей (в 1975 году - свыше миллиона), многие из которых публиковала.В 1984 году "Комсомолка" начала печатать очерк Василия Пескова "Таежный тупик" о жизни семейства Лыковых в тайге, ставший популярным. Особой темой в тот период была афганская война. В 1985 году агитбригада газеты побывала в Кабуле, Герате, Джелалабаде и Кундузе. Во второй половине 1980-х годов издание активно поддерживало реформы генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева. В 1990 году тираж газеты составил 21 миллион 900 тысяч экземпляров. Этот рекорд стал абсолютным мировым достижением ХХ века и вошел в Книгу рекордов Гиннеса.В советское время с газетой сотрудничали писатели Михаил Шолохов, Александр Фадеев, Александр Солженицын, Чингиз Айтматов, Константин Симонов, Александр Твардовский, Михаил Рощин, поэты Андрей Вознесенский, Евгений Евтушенко, Роберт Рожественский, Римма Казакова, Новелла Матвеева и другие.С 1 декабря 1990 года "Комсомольская правда" перестала быть органом ЦК ВЛКСМ.Ее новое обозначение – "Всесоюзная ежедневная газета" (до ноября 1991 года).Начало 1990-х годов стали временем перемен не только для страны, но и для издания.Газета как производственный конгломерат вступила в полосу кризиса. Встал вопрос о возможности ее издания в странах СНГ, упали розничные продажи.С ноября 1992 года "Комсомолка" – независимое издание, его учредителем стал коллектив газеты. К 1995 году падение тиража удалось приостановить. Тиражом в 1,8 миллиона экземпляров стала выходить "Толстушка", занимая лидерские позиции на рынке СМИ.С 1997 года "Комсомолка" начала переходить в формат АЗ, став первым общенациональным таблоидом. Тогда же появился интернет-сайт издания. С 1998 года газету издает ЗАО "Издательский дом "Комсомольская правда".В 1990-2000-е годы от общественно-политической тематики газета заметно сместила акцент внимания на светскую хронику, жизни знаменитостей и развлечения.К 2010 году аудитория интернет-версии газеты стала доходить до миллиона посетителей в день (обычно – 400-600 тысяч в день). Газета выпускает коллекции книг и дисков: "Золотая коллекция для юношества", "Золотая коллекция для детей", "Великие поэты", " Великие художники", "Великие музеи мира" и др.Изданием вручается ряд премий – "Национальная экологическая премия", "50 легендарных брендов", "Маршрут построен", "Премия им. В.Н. Сунгоркина для молодых журналистов, блогеров и авторов телеграм-каналов" и другие.В настоящее время на страницах газеты освещаются новости политики, культуры, экономики, здоровья, спорта, светской жизни и многое другое.Ведутся постоянные рубрики – "В мире", "Экономические форумы", "Экология", "Дом. Семья". "АВТО", "Клуб потребителей", "Капитал", "История современности", проекты "Доктор", "Финансы", "Я знаю", "Семья", "Женские секреты", "Отдых в России" и другие.Газета распространяется в 89 регионах России и 13 странах мира.Аудитория выпуска – почти 3,5 миллиона человек. Почти три миллиона посетителей сайта в сутки. КП-Дайджест выходит тиражом в 35 тысяч экземпляров дважды в неделю.Аудитория выпуска "КП" за рубежом – 500 тысяч человек. Главный редактор – Олеся Носова.Газета удостоена ряда советских орденов – Ленина (1930), Отечественной войны (1945), Трудового Красного Знамени (1950, 1957), Октябрьской Революции (1975).В 2025 году коллектив издания награжден орденом Почета "за заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность".В 2023 году, согласно опросу ВЦИОМ, "Комсомольская правда" стала самым читаемым печатным федеральным изданием в России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, россия, комсомольская правда (газета)