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Умер писатель-фантаст Юрий Никитин - РИА Новости, 24.05.2025
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Культура
 
12:12 24.05.2025 (обновлено: 15:56 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/jurij-2018831164.html
Умер писатель-фантаст Юрий Никитин
Умер писатель-фантаст Юрий Никитин - РИА Новости, 24.05.2025
Умер писатель-фантаст Юрий Никитин
Писатель-фантаст Юрий Никитин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо". &quot;С грустью сообщаем о том, что &lt;...&gt; 23 мая ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин&quot;, — говорится в заявлении.Никитин написал более 40 книг, часть из них — под псевдонимом Гай Юлий Орловский. "Он был прекрасным человеком и превосходным писателем, творчество которого полюбило множество людей. Помним и скорбим", — подчеркнули в издательстве. Как сообщила вдова Лилия Никитина, писатель-фантаст завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем.Она отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке.Никитин — советский и российский писатель. Он родился в 1939 году в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" он получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения, как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие.
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Культура, Харьков, СССР, Эксмо
Умер писатель-фантаст Юрий Никитин

Писатель-фантаст Юрий Никитин умер в возрасте 85 лет

CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Yury NikitinПисатель-фантаст Юрий Никитин
Писатель-фантаст Юрий Никитин - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Yury Nikitin
Писатель-фантаст Юрий Никитин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Писатель-фантаст Юрий Никитин умер в возрасте 85 лет, сообщили в пресс-службе издательства "Эксмо".
«

"С грустью сообщаем о том, что <...> 23 мая ушел из жизни замечательный писатель, один из самых знаменитых российских фантастов Юрий Никитин", — говорится в заявлении.

Никитин написал более 40 книг, часть из них — под псевдонимом Гай Юлий Орловский.
"Он был прекрасным человеком и превосходным писателем, творчество которого полюбило множество людей. Помним и скорбим", — подчеркнули в издательстве.
Как сообщила вдова Лилия Никитина, писатель-фантаст завещал подвергнуть его тело криоконсервации, поэтому оно будет заморожено для возможного оживления в будущем.
Она отметила, что поскольку процедура требует значительных финансовых затрат, семья обращается к читателям, коллегам и "всем, кто разделял творческие взгляды Юрия Александровича", с просьбой о финансовой поддержке.
Никитин — советский и российский писатель. Он родился в 1939 году в Харькове. Писатель работал в жанрах научной фантастики, исторического романа и славянского фэнтези. За книгу "Огнепоклонники" он получил высокие литературные премии и был принят в Союз писателей СССР. Среди самых известных его романов такие произведения, как "Трое из леса", "Передышка бывает недолгой", цикл "Русские идут" и другие.
 
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