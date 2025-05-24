https://ria.ru/20250524/italiya-2018918302.html

Итальянские железнодорожники изучат возможность использования Starlink

Итальянские железнодорожники изучат возможность использования Starlink - РИА Новости, 24.05.2025

Итальянские железнодорожники изучат возможность использования Starlink

Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T23:01:00+03:00

2025-05-24T23:01:00+03:00

2025-05-24T23:01:00+03:00

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Государственный железнодорожный оператор Италии Ferrovie dello Stato (FS, Государственные железные дороги) изучает возможность применения системы спутниковой связи Starlink в своих будущих проектах, передает агентство Блумберг со ссылкой на представителя оператора. Министр транспорта и вице-премьер Италии, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини в марте заявил, что если Италия будет использовать системы спутниковой связи Starlink, в поездах во время телефонных звонков не будет прерываться связь. "Оцениваются и анализируются возможные эксперименты (которые могут включать - ред.) спутники Starlink для проектов компаний группы", - приводит агентство Блумберг слова представителя государственного железнодорожного оператора. Издание Stampa со ссылкой на источники сообщает, что план, в частности, предусматривает обеспечение связи на дальних станциях. В марте итальянский министр обороны Гуидо Крозетто заявил газете Repubblica, что заключение соглашения между Италией и компанией SpaceX американского предпринимателя Илона Маска по использованию системы спутниковой связи Starlink приостановлено. В апреле Крозетто заявил, что министерство обороны Италии может предоставить только технический анализ возможной сделки страны с компанией SpaceX по использованию системы спутниковой связи Starlink, этот вопрос стал слишком политизированным.

https://ria.ru/20250325/starlink-2007204446.html

https://ria.ru/20250414/lesoto-2011255197.html

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италия, гуидо крозетто, маттео сальвини, илон маск, spacex, в мире