https://ria.ru/20250524/hanty-mansijsk-2018876162.html

"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск

"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск - РИА Новости, 24.05.2025

"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск

Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:25:00+03:00

2025-05-24T17:25:00+03:00

2025-05-24T17:25:00+03:00

общество

жкх

ханты-мансийск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568262408_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_9cc1f991a520c0acadff9df21963acdc.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент РИА Новости. Снег с дождем начался вечером в пятницу и продолжился ночью в субботу. "Это вполне типично для нас, бывает, снег идет и летом. Вчера был еще и сильный ветер, сегодня снег лежит, не тает, на дорогах каша", – рассказала агентству одна из местных жительниц. "Все равно когда на дворе 24 мая, это не очень-то радует. "Маябрь" пришел", – шутит в разговоре с агентством другой местный житель. Судя по прогнозу погоды, в субботу в Ханты-Мансийске от -1 до 0 градусов.

https://ria.ru/20250524/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

ханты-мансийск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, жкх, ханты-мансийск