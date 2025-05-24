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"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск - РИА Новости, 24.05.2025
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17:25 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/hanty-mansijsk-2018876162.html
"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск
"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск - РИА Новости, 24.05.2025
"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск
Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:25:00+03:00
2025-05-24T17:25:00+03:00
общество
жкх
ханты-мансийск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент РИА Новости. Снег с дождем начался вечером в пятницу и продолжился ночью в субботу. "Это вполне типично для нас, бывает, снег идет и летом. Вчера был еще и сильный ветер, сегодня снег лежит, не тает, на дорогах каша", – рассказала агентству одна из местных жительниц. "Все равно когда на дворе 24 мая, это не очень-то радует. "Маябрь" пришел", – шутит в разговоре с агентством другой местный житель. Судя по прогнозу погоды, в субботу в Ханты-Мансийске от -1 до 0 градусов.
https://ria.ru/20250524/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, жкх, ханты-мансийск
Общество, ЖКХ, Ханты-Мансийск
"Маябрь" пришел в Ханты-Мансийск

В Ханты-Мансийске выпал майский снег, до этого в городе было 17 градусов тепла

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкВид на Ханты-Мансийск сверху
Вид на Ханты-Мансийск сверху - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вид на Ханты-Мансийск сверху. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая – РИА Новости. Майский снег выпал в Ханты-Мансийске, до этого в городе было примерно 17 градусов тепла, сегодня температура не поднимается выше нуля, передает корреспондент РИА Новости.
Снег с дождем начался вечером в пятницу и продолжился ночью в субботу. "Это вполне типично для нас, бывает, снег идет и летом. Вчера был еще и сильный ветер, сегодня снег лежит, не тает, на дорогах каша", – рассказала агентству одна из местных жительниц.
"Все равно когда на дворе 24 мая, это не очень-то радует. "Маябрь" пришел", – шутит в разговоре с агентством другой местный житель.
Судя по прогнозу погоды, в субботу в Ханты-Мансийске от -1 до 0 градусов.
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