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Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды - РИА Новости, 24.05.2025
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23:01 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/gosnagrady-2018918120.html
Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды
Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды - РИА Новости, 24.05.2025
Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды
Две многодетные семьи из Архангельской области указом президента РФ награждены орденом "Родительская слава", еще три семьи получили медаль этого ордена, сообщил РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T23:01:00+03:00
2025-05-24T23:01:00+03:00
общество
архангельская область
россия
котлас
александр цыбульский
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Две многодетные семьи из Архангельской области указом президента РФ награждены орденом "Родительская слава", еще три семьи получили медаль этого ордена, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский. "Президент России Владимир Владимирович Путин отметил государственными наградами пять многодетных семей Поморья. Орденом "Родительская слава" награждены Евгений и Ольга Еремины из села Лешуконское, а также Михаил и Елена Поляковы из Архангельска", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале. Как рассказал глава региона, Еремины в воспитывают девять детей, учат их заботиться друг о друге, уважать родителей и старших. Родители – рабочие люди, всю жизнь трудились и жили в селе, поэтому все дети с малых лет знают, что такое труд. "Именно это стало основой их воспитания – всю работу в семье всегда выполняют вместе. Евгений Петрович практически всё умеет делать своими руками, а Ольга Владимировна – профессиональная швея и замечательная хозяйка, которая создает уют и тепло в доме", - рассказал губернатор. Поляковы воспитывают восьмерых детей: четыре сына и четыре дочери. Супруги Поляковы считают, что нельзя успеть сделать все на свете – достаточно расставить приоритеты и трудиться. Дети растут в атмосфере любви и взаимопонимания, благодаря чему в семье складываются доверительные отношения. Сыновья и дочери берут пример с родителей, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают ребят во всех начинаниях. Также три семьи Архангельской области отмечены медалью ордена "Родительская слава". Юрий и Ирина Киприяновы из Приморского округа воспитывают четверых детей – трех дочерей и сына. В семье Константина и Ирины Воробьевых из Котласа также четверо ребят: сын и три дочери. Супруги Василий и Елена Васильевские из Вельского района воспитывают четверых общих детей, а еще семья оформила опеку над несовершеннолетней Ириной. Их главная цель – вырастить детей целеустремленными людьми, которые будут полезны обществу.
https://ria.ru/20250522/putin-2018539557.html
https://ria.ru/20250515/nagrady-2017219601.html
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общество, архангельская область, россия, котлас, александр цыбульский
Общество, Архангельская область, Россия, Котлас, Александр Цыбульский
Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды

В Архангельской области пять семей, имеющие от 4 до 9 детей, получили госнаграды

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииОрден "Родительская слава"
Орден Родительская слава - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Орден "Родительская слава". Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Две многодетные семьи из Архангельской области указом президента РФ награждены орденом "Родительская слава", еще три семьи получили медаль этого ордена, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
«
"Президент России Владимир Владимирович Путин отметил государственными наградами пять многодетных семей Поморья. Орденом "Родительская слава" награждены Евгений и Ольга Еремины из села Лешуконское, а также Михаил и Елена Поляковы из Архангельска", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
Церемония вручения государственных наград Российской Федерации в Кремле. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Путин вручил госнаграды многодетным семьям
22 мая, 20:14
Как рассказал глава региона, Еремины в воспитывают девять детей, учат их заботиться друг о друге, уважать родителей и старших. Родители – рабочие люди, всю жизнь трудились и жили в селе, поэтому все дети с малых лет знают, что такое труд.
«
"Именно это стало основой их воспитания – всю работу в семье всегда выполняют вместе. Евгений Петрович практически всё умеет делать своими руками, а Ольга Владимировна – профессиональная швея и замечательная хозяйка, которая создает уют и тепло в доме", - рассказал губернатор.
Поляковы воспитывают восьмерых детей: четыре сына и четыре дочери. Супруги Поляковы считают, что нельзя успеть сделать все на свете – достаточно расставить приоритеты и трудиться. Дети растут в атмосфере любви и взаимопонимания, благодаря чему в семье складываются доверительные отношения. Сыновья и дочери берут пример с родителей, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают ребят во всех начинаниях.
Также три семьи Архангельской области отмечены медалью ордена "Родительская слава". Юрий и Ирина Киприяновы из Приморского округа воспитывают четверых детей – трех дочерей и сына. В семье Константина и Ирины Воробьевых из Котласа также четверо ребят: сын и три дочери. Супруги Василий и Елена Васильевские из Вельского района воспитывают четверых общих детей, а еще семья оформила опеку над несовершеннолетней Ириной. Их главная цель – вырастить детей целеустремленными людьми, которые будут полезны обществу.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
Многодетным семьям Тюменской области вручили госнаграды
15 мая, 21:17
 
ОбществоАрхангельская областьРоссияКотласАлександр Цыбульский
 
 
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