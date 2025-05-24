Многодетные семьи из Архангельской области получили госнаграды
В Архангельской области пять семей, имеющие от 4 до 9 детей, получили госнаграды
Орден "Родительская слава". Архивное фото
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МУРМАНСК, 24 мая – РИА Новости. Две многодетные семьи из Архангельской области указом президента РФ награждены орденом "Родительская слава", еще три семьи получили медаль этого ордена, сообщил губернатор региона Александр Цыбульский.
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"Президент России Владимир Владимирович Путин отметил государственными наградами пять многодетных семей Поморья. Орденом "Родительская слава" награждены Евгений и Ольга Еремины из села Лешуконское, а также Михаил и Елена Поляковы из Архангельска", - написал Цыбульский в своем Telegram-канале.
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Как рассказал глава региона, Еремины в воспитывают девять детей, учат их заботиться друг о друге, уважать родителей и старших. Родители – рабочие люди, всю жизнь трудились и жили в селе, поэтому все дети с малых лет знают, что такое труд.
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"Именно это стало основой их воспитания – всю работу в семье всегда выполняют вместе. Евгений Петрович практически всё умеет делать своими руками, а Ольга Владимировна – профессиональная швея и замечательная хозяйка, которая создает уют и тепло в доме", - рассказал губернатор.
Поляковы воспитывают восьмерых детей: четыре сына и четыре дочери. Супруги Поляковы считают, что нельзя успеть сделать все на свете – достаточно расставить приоритеты и трудиться. Дети растут в атмосфере любви и взаимопонимания, благодаря чему в семье складываются доверительные отношения. Сыновья и дочери берут пример с родителей, которые, в свою очередь, помогают и поддерживают ребят во всех начинаниях.
Также три семьи Архангельской области отмечены медалью ордена "Родительская слава". Юрий и Ирина Киприяновы из Приморского округа воспитывают четверых детей – трех дочерей и сына. В семье Константина и Ирины Воробьевых из Котласа также четверо ребят: сын и три дочери. Супруги Василий и Елена Васильевские из Вельского района воспитывают четверых общих детей, а еще семья оформила опеку над несовершеннолетней Ириной. Их главная цель – вырастить детей целеустремленными людьми, которые будут полезны обществу.