https://ria.ru/20250524/gosduma-2018830377.html

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам - РИА Новости, 24.05.2025

Госдума рассмотрит законопроект об увеличении пособий беременным студенткам

Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:06:00+03:00

2025-05-24T12:06:00+03:00

2025-05-24T12:06:00+03:00

общество

россия

вячеслав володин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92307/21/923072161_0:7:3469:1958_1920x0_80_0_0_35c47b263df127e57ed72ccc7e64e7b7.jpg

МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Госдума в приоритетном порядке рассмотрит законопроект об увеличении до величины регионального прожиточного минимума размера пособий по беременности для студенток, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Законопроект направлен на реализацию поручений Президента РФ и будет рассмотрен нами в приоритетном порядке. Важно поддержать будущих мам, молодые семьи с детьми. Повышение уровня их благополучия - одна из ключевых задач", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы. В пресс-службе сообщили, что председатель Госдумы направил законопроект в профильный комитет по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. По словам Володина, число семей с детьми, в том числе многодетных, в России должно расти. "От этого зависит сбережение нашего народа - это основа развития государства, сильной России", - отметил председатель Госдумы. Согласно инициативе выплаты предлагается повысить до прожиточного минимума трудоспособного населения того региона, где проживают обучающиеся. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам обучающимся женщинам составит 90 202 рубля, сказано в пояснительной записке. Сейчас такое пособие выплачивается в размере стипендии и не превышает 23 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250514/komitet-2016818838.html

https://ria.ru/20250514/posobiya-2016869987.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, вячеслав володин, госдума рф