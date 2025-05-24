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В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации - РИА Новости, 24.05.2025
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13:10 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/golyanovo-2018762672.html
В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации
В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации - РИА Новости, 24.05.2025
В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации
В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:10:00+03:00
2025-05-24T13:10:00+03:00
владислав овчинский
москва
департамент градостроительной политики г. москвы
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что зеленые насаждения появились рядом с четырьмя жилыми комплексами, возведенными по программе реновации."Больше всего их появилось возле жилых комплексов на Амурской улице – свыше 6 тысяч. Остальные растения высадили рядом с новостройками на площади Белы Куна и Щелковском шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Всего в городе по программе благоустроят около 2 тысяч гектаров земли.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
https://ria.ru/20250508/renovatsiya-2015612690.html
https://ria.ru/20250428/ovchinskiy-2013772217.html
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владислав овчинский, москва, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы
Владислав Овчинский, Москва, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Градостроительный комплекс Москвы
В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации

В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников по реновации

© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что зеленые насаждения появились рядом с четырьмя жилыми комплексами, возведенными по программе реновации.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 08.05.2025
В домах по реновации на юге Москвы открыли более 85 предприятий
8 мая, 10:55
"Больше всего их появилось возле жилых комплексов на Амурской улице – свыше 6 тысяч. Остальные растения высадили рядом с новостройками на площади Белы Куна и Щелковском шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в городе по программе благоустроят около 2 тысяч гектаров земли.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 28.04.2025
Овчинский: В Восточном Измайлове строят новостройку в рамках реновации
28 апреля, 11:55
 
Владислав ОвчинскийМоскваДепартамент градостроительной политики г. МосквыГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
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