https://ria.ru/20250524/golyanovo-2018762672.html

В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации

В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации - РИА Новости, 24.05.2025

В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации

В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T13:10:00+03:00

2025-05-24T13:10:00+03:00

2025-05-24T13:10:00+03:00

владислав овчинский

москва

департамент градостроительной политики г. москвы

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.Он уточнил, что зеленые насаждения появились рядом с четырьмя жилыми комплексами, возведенными по программе реновации."Больше всего их появилось возле жилых комплексов на Амурской улице – свыше 6 тысяч. Остальные растения высадили рядом с новостройками на площади Белы Куна и Щелковском шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.Всего в городе по программе благоустроят около 2 тысяч гектаров земли.Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.

https://ria.ru/20250508/renovatsiya-2015612690.html

https://ria.ru/20250428/ovchinskiy-2013772217.html

москва

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Артем Смирнов

владислав овчинский, москва, департамент градостроительной политики г. москвы, градостроительный комплекс москвы