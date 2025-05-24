В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников у домов реновации
В Гольянове высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников по реновации
© Пресс-служба Департамента градостроительной политикиМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. В Гольянове на востоке Москвы рядом с домами, построенными в рамках программы реновации, высадили более 7 тысяч деревьев и кустарников, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Он уточнил, что зеленые насаждения появились рядом с четырьмя жилыми комплексами, возведенными по программе реновации.
"Больше всего их появилось возле жилых комплексов на Амурской улице – свыше 6 тысяч. Остальные растения высадили рядом с новостройками на площади Белы Куна и Щелковском шоссе", – приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Всего в городе по программе благоустроят около 2 тысяч гектаров земли.
Принятая в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города.