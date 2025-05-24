https://ria.ru/20250524/germanija-2018868043.html

В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге

В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге - РИА Новости, 24.05.2025

В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге

Глава профсоюза полиции Германии Андреас Росскопф призвал начать использовать анализирующие поведение людей камеры на основе искусственного интеллекта и усилить РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

2025-05-24T16:30:00+03:00

в мире

гамбург (город)

германия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg

МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава профсоюза полиции Германии Андреас Росскопф призвал начать использовать анализирующие поведение людей камеры на основе искусственного интеллекта и усилить полицейский контроль на железнодорожных вокзалах после нападения с ножом в немецком Гамбурге, пишет газета Hamburger Abendblatt (HA). В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает от психического заболевания. "По словам Росскопфа, сотрудникам полиции необходима "съемочная техника с поддержкой искусственного интеллекта, которая также может распознавать поведение, чтобы такие особенности поведения можно было выявить заблаговременно", - сообщает издание. Невозможно предотвратить все подобные нападения, признал глава профсоюза. Однако полиция должна срочно получить возможности для повсеместного усиления контроля на железнодорожных вокзалах, добавил он.

https://ria.ru/20250524/gamburg-2018846434.html

гамбург (город)

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, гамбург (город), германия