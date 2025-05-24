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В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге
В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге - РИА Новости, 24.05.2025
В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге
Глава профсоюза полиции Германии Андреас Росскопф призвал начать использовать анализирующие поведение людей камеры на основе искусственного интеллекта и усилить РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:30:00+03:00
2025-05-24T16:30:00+03:00
2025-05-24T16:30:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Глава профсоюза полиции Германии Андреас Росскопф призвал начать использовать анализирующие поведение людей камеры на основе искусственного интеллекта и усилить полицейский контроль на железнодорожных вокзалах после нападения с ножом в немецком Гамбурге, пишет газета Hamburger Abendblatt (HA). В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет, которая, скорее всего, страдает от психического заболевания. "По словам Росскопфа, сотрудникам полиции необходима "съемочная техника с поддержкой искусственного интеллекта, которая также может распознавать поведение, чтобы такие особенности поведения можно было выявить заблаговременно", - сообщает издание. Невозможно предотвратить все подобные нападения, признал глава профсоюза. Однако полиция должна срочно получить возможности для повсеместного усиления контроля на железнодорожных вокзалах, добавил он.
https://ria.ru/20250524/gamburg-2018846434.html
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
В Германии предложили использовать камеры с ИИ после трагедии в Гамбурге
HA: в Германии призвали усилить контроль на вокзалах после нападения в Гамбурге