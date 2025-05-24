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Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу - РИА Новости, 24.05.2025
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14:21 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/gamburg-2018846434.html
Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу
Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу - РИА Новости, 24.05.2025
Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу
Суд в субботу рассмотрит вопрос о помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на вокзале немецкого Гамбурга, на принудительное лечение из-за... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:21:00+03:00
2025-05-24T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Суд в субботу рассмотрит вопрос о помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на вокзале немецкого Гамбурга, на принудительное лечение из-за возможного психиатрического заболевания, сообщает полиция города. В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет. "И после дальнейшего расследования до сих пор нет никаких свидетельств политической мотивации подозреваемой. Скорее, имеются очень конкретные доказательства психического заболевания подозреваемой. Для выдачи приказа о помещении в медицинское учреждение на принудительное лечение … она сегодня в течение дня предстанет перед судьей по делам содержания в предварительном заключении", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции. Правоохранители не нашли доказательств того, что женщина совершила нападение под действием алкоголя или наркотиков, расследование продолжается. Состояние наиболее тяжело раненых пострадавших стабилизировалось, сообщают правоохранители. По информации газеты Bild, подозреваемая ранее многократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также попадала в поле зрения полиции.
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в мире, гамбург (город), германия
В мире, Гамбург (город), Германия
Подозреваемую в нападении в Гамбурге могут отправить в психбольницу

Суд решит вопрос о помещении подозреваемой в нападении в Гамбурге в психбольницу

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Захари Шойрер
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Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Суд в субботу рассмотрит вопрос о помещении женщины, подозреваемой в нападении с ножом на людей на вокзале немецкого Гамбурга, на принудительное лечение из-за возможного психиатрического заболевания, сообщает полиция города.
В пятницу на центральном железнодорожном вокзале Гамбурга произошло нападение с ножом, пострадали 18 человек, четверо из них получили опасные для жизни ранения. Полиция сообщила, что по подозрению в нападении задержана женщина 39 лет.
«
"И после дальнейшего расследования до сих пор нет никаких свидетельств политической мотивации подозреваемой. Скорее, имеются очень конкретные доказательства психического заболевания подозреваемой. Для выдачи приказа о помещении в медицинское учреждение на принудительное лечение … она сегодня в течение дня предстанет перед судьей по делам содержания в предварительном заключении", - говорится в пресс-релизе гамбургской полиции.
Правоохранители не нашли доказательств того, что женщина совершила нападение под действием алкоголя или наркотиков, расследование продолжается. Состояние наиболее тяжело раненых пострадавших стабилизировалось, сообщают правоохранители.
По информации газеты Bild, подозреваемая ранее многократно проходила лечение в психиатрической больнице, а также попадала в поле зрения полиции.
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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В миреГамбург (город)Германия
 
 
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