https://ria.ru/20250524/frantsiya-2018898611.html

Опрос показал, что думают французы о борьбе Макрона с радикальным исламом

Опрос показал, что думают французы о борьбе Макрона с радикальным исламом - РИА Новости, 24.05.2025

Опрос показал, что думают французы о борьбе Макрона с радикальным исламом

Более 70% граждан Франции не считают, что президент страны Эммануэль Макрон способен вести эффективную борьбу с радикальным исламом, следует из результатов... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:43:00+03:00

2025-05-24T19:43:00+03:00

2025-05-24T19:45:00+03:00

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Более 70% граждан Франции не считают, что президент страны Эммануэль Макрон способен вести эффективную борьбу с радикальным исламом, следует из результатов опроса, проведенного компанией CSA для радиостанции Europe 1, телеканала Cnews и издания JDD. "Среди французов 71% заявили, что не доверяют президенту республики в вопросах эффективной борьбы с радикальным исламом", - передает телеканал Cnews. Среди респондентов 28% по этому вопросу доверяют Макрону, 1% не выразили своего мнения. Опрос был проведен 22-23 мая по репрезентативной выборке среди 1001 гражданина Франции старше 18 лет. Статистическая погрешность не приводится. Во вторник издание Figaro опубликовало выдержки из доклада французской разведки, из которого следует, что исламистские организации, связанные с "Братьями –мусульманами"*, создали обширную сеть во Франции и ЕС. Они используют структурированную систему организаций для лоббирования своих интересов в общественных институтах Евросоюза. По данным разведки, сети "Братьев-мусульман" * широко распространены в Бельгии, Австрии и Германии. При этом, как пишет газета, "Франция стала открытыми зияющими воротами" для процветания исламистской идеологии в Европе. Отмечается, что во Франции в общей сложности 139 мест мусульманского религиозного культа являются ответвлениями "Братьев-мусульман"*. Президент Франции Эммануэль Макрон после появления в прессе отчета французской разведки о масштабном распространении сети "Братьев-мусульман"* в стране потребовал от кабмина до начала июня внести предложения по этому вопросу. Как сообщал телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец, Макрон был крайне недоволен утечкой информации из доклада, который сам поручил подготовить в 2024 году, и жестко раскритиковал главу МВД Бруно Ретайо.*запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250413/bayru-2010966086.html

https://ria.ru/20250520/set-2018051417.html

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в мире, франция, россия, бельгия, эммануэль макрон, братья-мусульмане, евросоюз