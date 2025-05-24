https://ria.ru/20250524/frantsiya-2018897725.html

Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение

Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.05.2025

Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение

Электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей, было восстановлено в департаменте Приморские Альпы,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:38:00+03:00

2025-05-24T19:38:00+03:00

2025-05-24T19:38:00+03:00

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приморские альпы

франция

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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей, было восстановлено в департаменте Приморские Альпы, сообщил оператор французской системы электропередачи RTE. В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств. "Обновление ситуации на 16.30 (17.30 мск): все клиенты вновь обеспечены электроэнергией", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в соцсети X. Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 5.30 мск произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники. France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал. Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html

https://ria.ru/20250524/frantsija-2018855839.html

приморские альпы

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, приморские альпы, франция