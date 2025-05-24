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Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.05.2025
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19:38 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/frantsiya-2018897725.html
Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение
Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение - РИА Новости, 24.05.2025
Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение
Электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей, было восстановлено в департаменте Приморские Альпы,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:38:00+03:00
2025-05-24T19:38:00+03:00
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей, было восстановлено в департаменте Приморские Альпы, сообщил оператор французской системы электропередачи RTE. В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств. "Обновление ситуации на 16.30 (17.30 мск): все клиенты вновь обеспечены электроэнергией", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в соцсети X. Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 5.30 мск произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе. Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники. France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал. Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.
https://ria.ru/20250524/frantsija-2018851207.html
https://ria.ru/20250524/frantsija-2018855839.html
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в мире, приморские альпы, франция
В мире, Приморские Альпы, Франция
Во французском департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение

В департаменте Приморские Альпы восстановили электроснабжение домохозяйств

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на город Канны
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Вид на город Канны. Архивное фото
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Электроснабжение домохозяйств, проблемы с которым начались после повреждений инфраструктуры электросетей, было восстановлено в департаменте Приморские Альпы, сообщил оператор французской системы электропередачи RTE.
В субботу префектура Приморских Альп, где проходит Каннский кинофестиваль, заявила, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. Оператор RTE рассказал, что без света остались 160 тысяч домохозяйств.
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Во Франции объяснили отключение света во время Каннского фестиваля
Вчера, 14:43
«
"Обновление ситуации на 16.30 (17.30 мск): все клиенты вновь обеспечены электроэнергией", - говорится в пресс-релизе компании, опубликованном в соцсети X.
Ранее префектура Приморских Альп уточняла, что примерно в 5.30 мск произошел пожар в коммуне Таннерон на электроподстанции RTE, работающей с напряжением в 400 киловольт. Кроме того, была повреждена опора линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе.
Телеканал BFMTV указывал, что в связи с возгоранием прокуратура запустила расследование. В жандармерии считают, что это был умышленный поджог. По данным телеканала France 3, на месте были обнаружены следы легковоспламеняющихся веществ. Кроме того, основание опоры линии электропередачи в коммуне Вильнев-Лубе было подпилено, в результате чего опора накренилась. Власти полагают, что здесь также действовали злоумышленники.
France 3 подчеркивал, что из-за аварии была временно нарушена работа Каннского кинофестиваля. В частности, был прерван показ фильма франко-испанского режиссера Оливера Лаше "Сират" (Sirat, 2025), который проходил во Дворце фестивалей и конгрессов. Подача энергии была восстановлена независимо благодаря электрогенераторам, подметил канал.
Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз. Он завершится в субботу.
Вид на город Канны с виллы Доберг - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля
Вчера, 12:55
 
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