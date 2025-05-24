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В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля - РИА Новости, 24.05.2025
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12:55 24.05.2025 (обновлено: 18:03 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/frantsija-2018855839.html
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля - РИА Новости, 24.05.2025
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля
Крупное отключение электроэнергии произошло во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, сообщает местное... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T12:55:00+03:00
2025-05-24T18:03:00+03:00
приморские альпы
канн
франция
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Крупное отключение электроэнергии произошло во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, сообщает местное издание Nice-Matin. "Светофоры отключены, показы кинофестиваля частично приостановлены. В субботу около 10 утра (11.00 мск) на западе Приморских Альп произошло отключение электроэнергии", - пишет газета. Отмечается, что подачу энергии для продолжения сеансов во Дворце фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский кинофестиваль, возобновили с помощью электрогенераторов. По информации издания, перебои в подаче электроэнергии наблюдаются в расположенных рядом с Каннами городах и коммунах. Кроме того, наблюдаются проблемы с телефонной связью. Префектура Приморских Альп подтвердила в соцсети X, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. По заявлению властей, специалисты оператора французской системы электропередачи RTE работают над исправлением ситуации.Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз, он продлится до 24 мая.
https://ria.ru/20250428/elektroenergiya-2013836345.html
https://ria.ru/20250505/aes-2015168303.html
приморские альпы
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приморские альпы, канн, франция
Приморские Альпы, Канн, Франция
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля

Nice-Matin: во Франции случился блэкаут в день закрытия Каннского кинофестиваля

© РИА Новости / Александр Юрьев | Перейти в медиабанкВид на город Канны
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Александр Юрьев
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ПАРИЖ, 24 мая - РИА Новости. Крупное отключение электроэнергии произошло во французском департаменте Приморские Альпы, где в субботу завершается Каннский кинофестиваль, сообщает местное издание Nice-Matin.
«
"Светофоры отключены, показы кинофестиваля частично приостановлены. В субботу около 10 утра (11.00 мск) на западе Приморских Альп произошло отключение электроэнергии", - пишет газета.
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Отмечается, что подачу энергии для продолжения сеансов во Дворце фестивалей и конгрессов, где проходит Каннский кинофестиваль, возобновили с помощью электрогенераторов.
По информации издания, перебои в подаче электроэнергии наблюдаются в расположенных рядом с Каннами городах и коммунах. Кроме того, наблюдаются проблемы с телефонной связью.
Префектура Приморских Альп подтвердила в соцсети X, что значительное отключение электроэнергии затронуло запад департамента. По заявлению властей, специалисты оператора французской системы электропередачи RTE работают над исправлением ситуации.
Ежегодный Каннский фестиваль открылся во вторник на Лазурном берегу во Франции в 78-й раз, он продлится до 24 мая.
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Приморские АльпыКаннФранция
 
 
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