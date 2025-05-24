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Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах - РИА Новости, 24.05.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
20:45 24.05.2025 (обновлено: 22:03 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/film-2018906498.html
Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах
Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах - РИА Новости, 24.05.2025
Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах
Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", трансляцию ведет... РИА Новости, 24.05.2025
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канны
культура
франция
джафар панахи
жюльет бинош
в мире
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", трансляцию ведет телеканал France TV."Что касается "Золотой пальмовой ветви", наш выбор пал на "Простую случайность" Джафара Панахи", — объявило жюри фестиваля под председательством французской актрисы Жюльет Бинош.Вторую по значимости награду фестиваля, Гран-при, получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоакима Триера.Награда "Золотая камера" за лучший дебют досталась фильму "Торт президента" иракского режиссера Хасана Хади. Приз за лучшую мужскую роль получил бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в картине "Тайный агент", а награда за лучший сценарий присуждена бельгийским сценаристам и режиссерам братьям Дарденн, Жан-Пьеру и Люку, за ленту "Молодые матери".Ежегодный Каннский фестиваль открылся 13 мая на Лазурном Берегу во Франции в 78-й раз.
https://ria.ru/20250523/telegram-2018720150.html
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канны, франция, джафар панахи, жюльет бинош, в мире
Канны, Культура, Франция, Джафар Панахи, Жюльет Бинош, В мире
Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах

Иранский фильм "Простая случайность" Панахи получил "Золотую ветвь" в Каннах

© AP Photo / Lewis JolyРежиссер Джафар Панахи во время церемонии награждения 78-го международного кинофестиваля в Каннах
Режиссер Джафар Панахи во время церемонии награждения 78-го международного кинофестиваля в Каннах - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Режиссер Джафар Панахи во время церемонии награждения 78-го международного кинофестиваля в Каннах
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", трансляцию ведет телеканал France TV.
"Что касается "Золотой пальмовой ветви", наш выбор пал на "Простую случайность" Джафара Панахи", — объявило жюри фестиваля под председательством французской актрисы Жюльет Бинош.
Павел Дуров на гала-вечере Каннского фестиваля - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Дурова, против которого во Франции идет следствие, заметили в Каннах
23 мая, 16:29
Вторую по значимости награду фестиваля, Гран-при, получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоакима Триера.
Награда "Золотая камера" за лучший дебют досталась фильму "Торт президента" иракского режиссера Хасана Хади. Приз за лучшую мужскую роль получил бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в картине "Тайный агент", а награда за лучший сценарий присуждена бельгийским сценаристам и режиссерам братьям Дарденн, Жан-Пьеру и Люку, за ленту "Молодые матери".
Ежегодный Каннский фестиваль открылся 13 мая на Лазурном Берегу во Франции в 78-й раз.
Вид на город Канны - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
В Каннах произошло отключение света в день закрытия кинофестиваля
Вчера, 12:55
 
КультураКанныФранцияДжафар ПанахиЖюльет БиношВ мире
 
 
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