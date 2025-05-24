https://ria.ru/20250524/film-2018906498.html

Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах

Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах - РИА Новости, 24.05.2025

Иранский фильм "Простая случайность" получил главную награду в Каннах

Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", трансляцию ведет... РИА Новости, 24.05.2025

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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Фильм "Простая случайность" иранского режиссера Джафара Панахи получил главную награду Каннского кинофестиваля — "Золотую пальмовую ветвь", трансляцию ведет телеканал France TV."Что касается "Золотой пальмовой ветви", наш выбор пал на "Простую случайность" Джафара Панахи", — объявило жюри фестиваля под председательством французской актрисы Жюльет Бинош.Вторую по значимости награду фестиваля, Гран-при, получил фильм "Сентиментальная ценность" норвежского режиссера Йоакима Триера.Награда "Золотая камера" за лучший дебют досталась фильму "Торт президента" иракского режиссера Хасана Хади. Приз за лучшую мужскую роль получил бразильский актер Вагнер Моура, сыгравший в картине "Тайный агент", а награда за лучший сценарий присуждена бельгийским сценаристам и режиссерам братьям Дарденн, Жан-Пьеру и Люку, за ленту "Молодые матери".Ежегодный Каннский фестиваль открылся 13 мая на Лазурном Берегу во Франции в 78-й раз.

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канны, франция, джафар панахи, жюльет бинош, в мире