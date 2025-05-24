https://ria.ru/20250524/film-2018725294.html

Режиссерская прихоть и актерская гордость: как съемки калечили великих

Режиссерская прихоть и актерская гордость: как съемки калечили великих - РИА Новости, 24.05.2025

Режиссерская прихоть и актерская гордость: как съемки калечили великих

Что скрывается за легендарной фразой "снято"? Советские актеры часто становились заложниками своего таланта и преданности профессии. Некоторые истории со... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:44:00+03:00

2025-05-24T09:44:00+03:00

2025-05-24T09:44:00+03:00

ссср

сша

людмила гурченко

олег попов

марлон брандо

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Что скрывается за легендарной фразой "снято"? Советские актеры часто становились заложниками своего таланта и преданности профессии. Некоторые истории со съемочных площадок СССР настолько шокируют, что кажутся выдумкой. Но, к сожалению, каждая из них — горькая правда. Рассказываем о кинематографических подвигах, цена которых оказалась непомерно высокой.Цена самоотверженностиЗрители всегда ценили актеров, отказывающихся от дублеров. Такая игра кажется убедительнее, вызывает больше доверия и восхищения. Но история советского кино доказывает, что иногда цена этой самоотверженности оказывается непомерно высокой.Ради нескольких минут экранного времени артисты рисковали здоровьем и жизнью. Кто-то — из профессионального фанатизма, кто-то — под давлением режиссеров, кто-то — из-за легкомыслия. Результат оказывался трагическим: сломанные судьбы, искалеченные тела и преждевременно оборванные жизни.Случайная роль, сломанная жизньСоветский артист Владимир Трещалов никогда не планировал становиться знаменитым бандитом Лютым. На пробы "Неуловимых мстителей" он попал почти случайно, за компанию с другом Левоном Кочаряном, совершенно не готовясь к пробам.Режиссер мгновенно разглядел в нем харизматичного злодея. Нарядили в галифе, взъерошили волосы — Трещалов так вжился в роль, что даже начал рассказывать коллегам о якобы уголовном прошлом. На самом деле артист происходил из благополучной семьи, а его отец руководил кремлевским полком.Самоотверженность граничила с безрассудством — Трещалов категорически отказался от дублеров и настоял на самостоятельном исполнении всех трюков. Это решение стоило ему здоровья. Во время съемок финального эпизода гибели Лютого, актер неудачно повис на стремени коня и получил тяжелейшую травму ноги."Эта роль загубила мою жизнь," — признавался позже Трещалов. Несмотря на годы реабилитации, он до конца дней ходил с тростью.Д'Артаньян на острие клинкаЛюбимец публики Михаил Боярский едва не распрощался с жизнью на съемочной площадке "Д'Артаньяна и трех мушкетеров". Причина банальна — алкоголь.Съемочная группа начала "отмечать" работу над фильмом уже на второй день. Режиссер поначалу пытался бороться с пьянством, но потом сдался. Ситуация усугубилась, когда артисты получили бесплатный доступ к винному погребу директора соседнего магазина — так мужчина решил "выкупить" свою влюбленность к девушке, которую актеры пригласили в гости.Последствия наступили во время съемок боевой сцены. Постановщик трюков Николай Ващилин позже вспоминал: "Фехтовальщик Владимир Балон проткнул Мишку Боярского, выбил ему зуб и чуть не убил. Актеры были пьяные, а режиссер совершил оплошность, построив сцену на мраморной лестнице. Боярский поскользнулся и налетел на шпагу".Шпага попала актеру прямо в десну, выбив зуб. Врачи констатировали: проникни клинок чуть глубже в горло — спасти актера было бы невозможно.Сломанная нога и непрощенная обидаЛюдмила Гурченко пострадала не по своей вине, а от неосторожности партнера. Для роли козы в фильме "Мама" ей пришлось встать на коньки, хотя актриса совершенно не умела кататься.Съемки шли гладко до финальной сцены на льду. Гурченко несколько раз просила коллегу Олега Попова не подъезжать слишком близко, но тот не внял просьбам. В итоге артист потерял равновесие и налетел на хрупкую актрису.На всю площадку раздался громкий хруст — нога Гурченко раздробилась на множество осколков. Восстановление потребовало лечения в США и четыре операции."Кому я буду нужна? Без ноги! После этого на карьере можно ставить крест! А все из-за этого дурака клоуна! Он специально уронил меня!" — неистово сокрушалась актриса. До конца жизни Гурченко так и не простила Попова. Да и как простить, если даже после операций ее правая нога осталась короче левой.Последний прыжок "русского Брандо"Евгений Урбанский, которого называли "русским Марлоном Брандо", был восходящей звездой советского кино. В 33 года он имел за плечами главные роли в "Коммунисте" и "Чистом небе", активно играл в театре.В 1965 году Урбанский получил ведущую роль в картине "Директор" — вольном байопике о создателе советского автопрома Иване Лихачеве. Как всегда, актер настаивал на самостоятельном исполнении трюков.В одной из сцен автомобиль с Урбанским должен был эффектно взлететь на песчаный бархан и приземлиться на колеса. Три дубля руководство сочло неудачными. На четвертой попытке машина перевернулась.Урбанский получил перелом шейного позвонка. До больницы его не довезли. Смерть актера потрясла кинематографический мир. Съемки остановили, а позже доснимали с другим исполнителем.В отличие от случая с Бурдученко, никого из съемочной группы к ответственности не привлекли. Трагедию квалифицировали как несчастный случай, особенно учитывая настойчивость самого актера в выполнении трюка.Огненная ловушка для БурдученкоСамая жуткая история произошла с 21-летней Инной Бурдученко. Талантливая актриса уже была известна благодаря главной роли в фильме "Иванна", когда ее пригласили в картину "Цветок на камне".Режиссер Анатолий Слесаренко заставил девушку снимать опасную сцену: в кадре она должна была вынести красное комсомольское знамя из горящего барака. Огонь был настоящим, а у актрисы не имелось никакой защиты.Первые два дубля прошли успешно. Оператор уверял, что материал отснят идеально, но режиссер требовал третьей попытки. Инна согласилась, хотя и была недовольна. Стоило актрисе войти в горящее здание, как барак обрушился. Полученные ожоги оказались несовместимы с жизнью. Трагедия усугублялась тем, что Бурдученко ждала ребенка.Коллеги погибшей подозревали, что смерть могла быть спланирована, поскольку сцену переснимали без необходимости. Слесаренко приговорили к пяти годам лишения свободы.

ссср

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, сша, людмила гурченко, олег попов, марлон брандо