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Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.05.2025
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14:12 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/efimov-2018756682.html
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.05.2025
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:12:00+03:00
2025-05-24T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сеть центров для досуга старшего поколения развивается в рамках проекта "Московское долголетие"."Чтобы сделать их работу еще более доступной, столица подбирает и передает помещения в различных районах. Первый центр московского долголетия открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, самые крупные объекты – площадью до 2 тысяч "квадратов" – находятся в районах Восточное Дегунино, Северный и Матушкино. Причем в помещениях по соседству располагаются организации, которые также могут предложить социальные услуги для москвичей.Всего в городе в настоящее время насчитывается более 140 центров московского долголетия.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости

Ефимов: центры московского долголетия получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Сеть центров для досуга старшего поколения развивается в рамках проекта "Московское долголетие".
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Ефимов: в Москве с начала года утвердили 11 проектов планировок территории
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"Чтобы сделать их работу еще более доступной, столица подбирает и передает помещения в различных районах. Первый центр московского долголетия открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, самые крупные объекты – площадью до 2 тысяч "квадратов" – находятся в районах Восточное Дегунино, Северный и Матушкино. Причем в помещениях по соседству располагаются организации, которые также могут предложить социальные услуги для москвичей.
Всего в городе в настоящее время насчитывается более 140 центров московского долголетия.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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