https://ria.ru/20250524/efimov-2018756682.html
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.05.2025
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T14:12:00+03:00
2025-05-24T14:12:00+03:00
2025-05-24T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сеть центров для досуга старшего поколения развивается в рамках проекта "Московское долголетие"."Чтобы сделать их работу еще более доступной, столица подбирает и передает помещения в различных районах. Первый центр московского долголетия открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, самые крупные объекты – площадью до 2 тысяч "квадратов" – находятся в районах Восточное Дегунино, Северный и Матушкино. Причем в помещениях по соседству располагаются организации, которые также могут предложить социальные услуги для москвичей.Всего в городе в настоящее время насчитывается более 140 центров московского долголетия.
https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html
https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
Ефимов: центры московского долголетия получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости
МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Сеть центров для досуга старшего поколения развивается в рамках проекта "Московское долголетие".
"Чтобы сделать их работу еще более доступной, столица подбирает и передает помещения в различных районах. Первый центр московского долголетия открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Как указывается в сообщении, самые крупные объекты – площадью до 2 тысяч "квадратов" – находятся в районах Восточное Дегунино, Северный и Матушкино. Причем в помещениях по соседству располагаются организации, которые также могут предложить социальные услуги для москвичей.
Всего в городе в настоящее время насчитывается более 140 центров московского долголетия.