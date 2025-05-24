https://ria.ru/20250524/efimov-2018756682.html

Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости

Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости - РИА Новости, 24.05.2025

Ефимов: центры долголетия Москвы получили 90 тысяч "квадратов" недвижимости

Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:12:00+03:00

2025-05-24T14:12:00+03:00

2025-05-24T14:12:00+03:00

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 мая – РИА Новости. Центрам московского долголетия за шесть лет передано более 90 тысяч квадратных метров недвижимости, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.Сеть центров для досуга старшего поколения развивается в рамках проекта "Московское долголетие"."Чтобы сделать их работу еще более доступной, столица подбирает и передает помещения в различных районах. Первый центр московского долголетия открылся в 2019 году. За это время город передал для работы центров свыше 90 тысяч квадратных метров недвижимости", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.Как указывается в сообщении, самые крупные объекты – площадью до 2 тысяч "квадратов" – находятся в районах Восточное Дегунино, Северный и Матушкино. Причем в помещениях по соседству располагаются организации, которые также могут предложить социальные услуги для москвичей.Всего в городе в настоящее время насчитывается более 140 центров московского долголетия.

https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html

https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы