https://ria.ru/20250524/efimov-2018742895.html

Ефимов: началось переселение жителей в новостройку на Мартеновской улице

Ефимов: началось переселение жителей в новостройку на Мартеновской улице - РИА Новости, 24.05.2025

Ефимов: началось переселение жителей в новостройку на Мартеновской улице

В Москве стартовало переселение около 300 жителей из двух домов на Новогиреевской улице в новостройку по программе реновации на Мартеновской улице, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T12:12:00+03:00

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2025-05-24T12:12:00+03:00

владимир ефимов (правительство москвы)

владислав овчинский

сергей собянин

москва

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Москве стартовало переселение около 300 жителей из двух домов на Новогиреевской улице в новостройку по программе реновации на Мартеновской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Новостройка для переселения расположена по адресу: Мартеновская улица, дом 39. В нее переедут почти 300 человек из домов 49/28 и 51, корпус 1, на Новогиреевской улице. Для удобства жителей на первом нежилом этаже располагается Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении утоняется, что в будущем на месте центра начнут работу аптека, магазин или другой объект социально-бытового назначения. Всего в Новогирееве в программу реновации включили 72 дома, в новое жилье переедут около 16 тысяч москвичей.В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройку, состоящую из секции площадью более 16 тысяч квадратных метров, вошли 147 квартир в готовой улучшенной отделкой.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в программу реновации включили еще 131 площадку, где построят дома.

https://ria.ru/20250523/efimov-2018635406.html

https://ria.ru/20250523/efimov-2018608291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владимир ефимов (правительство москвы) , владислав овчинский, сергей собянин, москва, градостроительный комплекс москвы