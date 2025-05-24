Ефимов: началось переселение жителей в новостройку на Мартеновской улице
Ефимов: началось переселение по реновации в новостройку на Мартеновской улице
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В Москве стартовало переселение около 300 жителей из двух домов на Новогиреевской улице в новостройку по программе реновации на Мартеновской улице, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новостройка для переселения расположена по адресу: Мартеновская улица, дом 39. В нее переедут почти 300 человек из домов 49/28 и 51, корпус 1, на Новогиреевской улице. Для удобства жителей на первом нежилом этаже располагается Центр информирования по переселению. Туда участники программы реновации могут обратиться по всем вопросам, касающимся переезда", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении утоняется, что в будущем на месте центра начнут работу аптека, магазин или другой объект социально-бытового назначения. Всего в Новогирееве в программу реновации включили 72 дома, в новое жилье переедут около 16 тысяч москвичей.
В свою очередь министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что в новостройку, состоящую из секции площадью более 16 тысяч квадратных метров, вошли 147 квартир в готовой улучшенной отделкой.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что в программу реновации включили еще 131 площадку, где построят дома.