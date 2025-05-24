https://ria.ru/20250524/dvizhenie-2018796061.html

В Подмосковье открыли движение на 65-м километре трассы М-12 после ДТП

В Подмосковье открыли движение на 65-м километре трассы М-12 после ДТП - РИА Новости, 24.05.2025

В Подмосковье открыли движение на 65-м километре трассы М-12 после ДТП

Движение на 65-м километре трассы М-12, где произошло ДТП с микроавтобусом и легковыми автомобилями, открыто в направлении Владимира, сообщила пресс-служба ГК... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T01:43:00+03:00

2025-05-24T01:43:00+03:00

2025-05-24T01:43:00+03:00

происшествия

московская область (подмосковье)

владимир

россия

автодор

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Движение на 65-м километре трассы М-12, где произошло ДТП с микроавтобусом и легковыми автомобилями, открыто в направлении Владимира, сообщила пресс-служба ГК "Автодор". Ранее в "Автодоре" сообщали о временном перекрытии движения для эвакуации раненых в ДТП на 65-м километре трассы М-12 в Московской области. Позже в пресс-службе ведомства сообщили, что пострадавших эвакуировали с места происшествия, но движение оставалась перекрытым для работы оперативных служб. "Движение на 65-м километре М-12 в направлении Владимира открыто", - говорится в сообщении. Отмечается, что плата за проезд по участку с затором в результате аварии на 65-м километре трассы М-12 взиматься не будет, а владельцам транспондеров средства вернутся на счет. ДТП произошло в пятницу на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье, столкнулись микроавтобус и две легковые машины. В пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщали, что в ДТП погибли женщина и ребенок. По последним данным минздрава региона, помимо двух погибших, еще 10 человек пострадали, восемь из них доставлены в медучреждения.

https://ria.ru/20250524/dtp-2018791157.html

московская область (подмосковье)

владимир

россия

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происшествия, московская область (подмосковье), владимир, россия, автодор