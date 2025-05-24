https://ria.ru/20250524/dtp-2018791157.html

Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали

Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали - РИА Новости, 24.05.2025

Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали

Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщила пресс-служба ГК РИА Новости, 24.05.2025

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происшествия

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".Ранее в "Автодоре" заявляли о временном перекрытии движения для эвакуации раненых в ДТП на 65-м километре трассы М-12 в Московской области."Пострадавшие эвакуированы с места ДТП, движение остается перекрытым для работы оперативных служб. Организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте ДТП", - говорится в сообщении.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. При этом в пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.

https://ria.ru/20250523/kaliningrad-2018677320.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), россия