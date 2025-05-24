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Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали - РИА Новости, 24.05.2025
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00:05 24.05.2025 (обновлено: 00:12 24.05.2025)
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Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали
Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали - РИА Новости, 24.05.2025
Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали
Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщила пресс-служба ГК РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T00:05:00+03:00
2025-05-24T00:12:00+03:00
происшествия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".Ранее в "Автодоре" заявляли о временном перекрытии движения для эвакуации раненых в ДТП на 65-м километре трассы М-12 в Московской области."Пострадавшие эвакуированы с места ДТП, движение остается перекрытым для работы оперативных служб. Организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте ДТП", - говорится в сообщении.В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. При этом в пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
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происшествия, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Московская область (Подмосковье), Россия
Пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье эвакуировали

Пострадавших в ДТП в Подмосковье эвакуировали с места происшествия

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramМесто ДТП на трассе М-12 в Московской области
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Место ДТП на трассе М-12 в Московской области. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Пострадавшие в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковых автомобилей на трассе М-12 в Подмосковье эвакуированы с места происшествия, сообщила пресс-служба ГК "Автодор".
Ранее в "Автодоре" заявляли о временном перекрытии движения для эвакуации раненых в ДТП на 65-м километре трассы М-12 в Московской области.
"Пострадавшие эвакуированы с места ДТП, движение остается перекрытым для работы оперативных служб. Организован выпуск из затора транспортных средств, оказавшихся на месте ДТП", - говорится в сообщении.
В пятницу вечером экстренные службы сообщили РИА Новости, что микроавтобус и три легковых автомобиля столкнулись на трассе М-12 в Московской области, погиб ребенок, еще шесть человек пострадали. Позднее в минздраве региона РИА Новости сообщили о десяти пострадавших, включая трех детей, один человек погиб. При этом в пресс-службе ГСУСК РФ по области журналистам сообщили, что в ДТП с участием микроавтобуса и двух легковушек на трассе М-12 в Богородском городском округе в Подмосковье погибли женщина и ребенок.
Место ДТП с участием школьного автобуса под Калининградом. 23 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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