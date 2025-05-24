https://ria.ru/20250524/drony-2018811987.html

Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов

Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов - РИА Новости, 24.05.2025

Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T09:10:00+03:00

2025-05-24T09:10:00+03:00

2025-05-24T11:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 мая т.г. в период 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250522/pvo-2018364426.html

белгородская область

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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)