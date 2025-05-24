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Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов
Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов - РИА Новости, 24.05.2025
Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T09:10:00+03:00
2025-05-24T09:10:00+03:00
2025-05-24T11:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО утром 24 мая сбили 10 украинских дронов над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ. "24 мая т.г. в период 8.00 до 8.30 мск дежурными средствами ПВО перехвачены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250522/pvo-2018364426.html
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безопасность, белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Белгородская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Белгородской областью сбили десять украинских дронов
Минобороны: ПВО сбила десять украинских дронов над Белгородской областью