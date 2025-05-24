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Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния - РИА Новости, 24.05.2025
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07:03 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/dipmissija-2018805387.html
Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния
Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния - РИА Новости, 24.05.2025
Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния
Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T07:03:00+03:00
2025-05-24T07:03:00+03:00
великобритания
россия
лондон
андрей келин
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы на свои вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы. "В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры", - сказал Келин.
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великобритания, россия, лондон, андрей келин
Великобритания, Россия, Лондон, Андрей Келин
Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния

Келин: дипмиссия России запросила у Лондона разъяснения по схеме FIRS

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГерб на ограде здания российского посольства в Лондоне
Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Герб на ограде здания российского посольства в Лондоне. Архивное фото
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ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы на свои вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы.
"В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры", - сказал Келин.
Башни Тауэра - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Британцам, не отчитавшимся о сотрудничестве с Россией, будет грозить срок
1 апреля, 21:46
 
ВеликобританияРоссияЛондонАндрей Келин
 
 
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