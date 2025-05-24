https://ria.ru/20250524/dipmissija-2018805387.html

Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния

Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния - РИА Новости, 24.05.2025

Россия запросила у Лондона разъяснения по схеме регистрации иновлияния

Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T07:03:00+03:00

2025-05-24T07:03:00+03:00

2025-05-24T07:03:00+03:00

великобритания

россия

лондон

андрей келин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151816/15/1518161517_0:139:3148:1910_1920x0_80_0_0_ec7b769f757b2da302f08b7854ff8103.jpg

ЛОНДОН, 24 мая - РИА Новости. Дипмиссия РФ в Великобритании запросила у Лондона разъяснения по вскоре вступающей в силу схеме регистрации иностранного влияния и рассчитывает получить ответы на свои вопросы, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. С 1 июля в Великобритании вступает в силу схема регистрации иностранного влияния (FIRS). В рамках схемы все лица в стране будут обязаны декларировать свою деятельность, если она осуществляется по договоренности с другими государствами или по их указанию. Схема включает в себя два уровня, первый из которых распространяется на все страны и отслеживает иностранное политическое влияние. Второй, усиленный уровень контроля, применяется к государствам, которые, по мнению Лондона, представляют риск для нацбезопасности Британии – в частности, к России. Всем лицам в Великобритании, которые не задекларируют любую деятельность, осуществляемую по договоренности с российским государством, будет грозить до пяти лет тюрьмы. "В параметрах работы этой схемы много неясного. Мы задали массу вопросов британским официальным инстанциям и рассчитываем получить на них ответы. При этом оставляем за собой право на ответные меры", - сказал Келин.

https://ria.ru/20250401/britaniya-2008771855.html

великобритания

россия

лондон

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

великобритания, россия, лондон, андрей келин