https://ria.ru/20250524/delo-2018873314.html

СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл

СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл - РИА Новости, 24.05.2025

СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл

Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:59:00+03:00

2025-05-24T16:59:00+03:00

2025-05-24T16:59:00+03:00

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 23 мая на 2-м километре автодороги "Мари-Турек-Мари-Белямор", водитель ВАЗа, не имеющий права управления автомобилем, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда и столкнулся с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)