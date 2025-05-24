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СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл - РИА Новости, 24.05.2025
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл
Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:59:00+03:00
2025-05-24T16:59:00+03:00
2025-05-24T16:59:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 23 мая на 2-м километре автодороги "Мари-Турек-Мари-Белямор", водитель ВАЗа, не имеющий права управления автомобилем, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда и столкнулся с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл
СК возбудил дело после ДТП в Марий Эл, в котором погибли двое подростков