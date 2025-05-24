Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл - РИА Новости, 24.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:59 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/delo-2018873314.html
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл - РИА Новости, 24.05.2025
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл
Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:59:00+03:00
2025-05-24T16:59:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018811943_0:198:1280:918_1920x0_80_0_0_3d466fca7f3d4b555f829c15a2e108f9.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По предварительным данным, вечером 23 мая на 2-м километре автодороги "Мари-Турек-Мари-Белямор", водитель ВАЗа, не имеющий права управления автомобилем, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда и столкнулся с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка. "Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250519/mototsikl-2017760096.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/18/2018811943_177:132:1280:960_1920x0_80_0_0_9e6bf214c81e7362a7cea84e27328248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после ДТП с участием мопеда в Марий Эл

СК возбудил дело после ДТП в Марий Эл, в котором погибли двое подростков

© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/TelegramМесто столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл
Место столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : Прокуратура Республики Марий Эл/Telegram
Место столкновения мопеда и легкового автомобиля в Марий Эл
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбудили на водителя автомобиля, столкнувшегося с мопедом в Марий Эл, в результате чего погибли двое подростков, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По предварительным данным, вечером 23 мая на 2-м километре автодороги "Мари-Турек-Мари-Белямор", водитель ВАЗа, не имеющий права управления автомобилем, не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося мопеда и столкнулся с ним. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли 16-летний водитель мопеда и его 17-летняя пассажирка.
"Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
В Петербурге мотоцикл врезался в полицейский автомобиль, есть погибшие
19 мая, 08:05
 
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала