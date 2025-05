https://ria.ru/20250524/brodskiy-2018451185.html

Биография Иосифа Бродского

Биография Иосифа Бродского - РИА Новости, 24.05.2025

Биография Иосифа Бродского

Поэт, прозаик, эссеист и переводчик, лауреат Нобелевской премии Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).

Поэт, прозаик, эссеист и переводчик, лауреат Нобелевской премии Иосиф Александрович Бродский родился 24 мая 1940 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). Его отец, Александр Бродский, в качестве фотокорреспондента прошел всю войну, после демобилизации работал начальником фотолаборатории Центрального Военно-морского музея. Мать, Мария Вольперт, работала бухгалтером.В 1955 году Иосиф Бродский ушел из восьмого класса школы и устроился на завод "Арсенал" фрезеровщиком. Затем работал помощником прозектора в морге, готовя себя к профессии врача, кочегаром, фотографом. Впоследствии он присоединился к группе геологов и несколько лет участвовал в экспедициях, в ходе одной из которых открыл небольшое месторождение урана на Дальнем Востоке. В это же время будущий поэт серьезно занимался самообразованием: изучал английский и польский языки, много времени посвятил знакомству с американской, английской, польской поэзией, с классической мифологией, религиозной философией. Начал заниматься переводческой деятельностью (переводил английскую, американскую, польскую поэзию, с подстрочника – испанскую). С 1957 года он начал писать стихи, выступал с их чтением публично. С 1960-х годов занимался переводами. Получив высокую оценку своих стихов от Анны Ахматовой, он приобрел известность в литературных кругах, среде интеллектуального андеграунда; но при этом никогда не принадлежал ни к какой группировке и не был связан с диссидентством.До 1972 года в СССР были опубликованы только 11 его стихотворений в третьем выпуске московского самиздатовского гектографированного журнала "Синтаксис" и местных ленинградских газетах, а также переводческие работы под собственной фамилией или под псевдонимом.В феврале 1964 года поэт был арестован в Ленинграде по обвинению в тунеядстве. Дело возникло в результате статьи "Окололитературный трутень", опубликованной в газете "Вечерний Ленинград", в которой Бродский характеризовался как человек, не занимающийся общественно полезным трудом. В марте состоялся суд, на котором свидетелями защиты выступили поэт Наталья Грудинина и видные ленинградские профессора-филологи и переводчики Ефим Эткинд и Владимир Адмони. Бродский был приговорен к пятилетней ссылке в Архангельскую область "с обязательным привлечением к физическому труду".В ссылке он провел 18 месяцев – с марта 1964 по сентябрь 1965 года. Благодаря выступлениям за освобождение поэта многочисленных деятелей культуры, таких как Анна Ахматова, Корней и Лидия Чуковские, Самуил Маршак, Константин Паустовский, Александр Твардовский, Дмитрий Шостакович, а также французского философа Жан-Поля Сартра осенью 1965 года поэту было разрешено возвратиться в Ленинград.За время нахождения в деревне Норенская Бродский написал около 80 стихотворений. Им были созданы цикл "Песни счастливой зимы", такие произведения, как "Прощальная ода", "Пришла зима и все, кто мог лететь...", "Письмо в бутылке", "Новые стансы к Августе", "Два часа в резервуаре".По возвращении из ссылки поэта зачислили в Группком переводчиков при Ленинградском отделении Союза писателей СССР, что позволило избежать дальнейших обвинений в тунеядстве. Бродский продолжал работать, однако по-прежнему стихи его не могли появляться в официальных изданиях. Средства для жизни давали лишь переводы, поддержка друзей и знакомых.В 1965 году в США вышел первый сборник Бродского "Стихотворения и поэмы", подготовленный без ведома автора на основе переправленных на Запад материалов самиздата. Его следующая книга "Остановка в пустыне" вышла в Нью-Йорке в 1970 году и считается первым авторизованным изданием Бродского.С публикацией стихов за границей положение Бродского в СССР осложнилось. В мае 1972 года его вызвали в Отдел виз и регистраций (ОВИР) с ультимативным предложением эмигрировать в Израиль, и поэт принял решение об отъезде за границу. В июне он выехал в Вену, затем – в США.Его первая должность – преподаватель в Мичиганском университете. Затем он переехал в Нью-Йорк и преподавал в Колумбийском университете, колледжах Нью-Йорка и Новой Англии. С конца 1970-х годов Бродский осваивал новые для себя жанры: эссеистику и литературную критику, начал писать по-английски – первым сборником его прозы стал Less Than One: Selected Essays (1986), который получил премию Национального круга книжных критиков; три текста из нее были опубликованы в альманахе "Лучшие американские эссе". В 1992 году было опубликовано эссе о Венеции "Набережная неисцелимых" (Watermark), в 1996 году – сборник его статей и эссе On Grief and Reason. С начала 1980-х годов Бродский стал не только значительной фигурой русского поэтического зарубежья, но все больше, благодаря англоязычной прозе, всемирно известным литератором. За границей были изданы его пять стихотворных сборников, включая "Остановку в пустыне" (1970, отредактированная версия этой книги – в 1989). В 1977 году вышли книги "Конец прекрасной эпохи" и "Часть речи", в 1983 году – "Новые стансы к Августе", в 1984 году – "Урания", в 1996 году – "Пейзаж с наводнением".В эмиграции Бродский опубликовал три книги на английском: A Part of Speech (1977), To Urania (1988) и So Forth (1996). Также были написаны пьесы Marbles (1989) и Democracy! (1990, 1993).В 1978 году Бродский стал почетным членом Американской Академии искусств, из которой он, однако, вышел в знак протеста против избрания почетным членом в академию Евгения Евтушенко. В декабре 1987 года Иосифу Бродскому была присуждена Нобелевская премия по литературе "за всеобъемлющее творчество, пропитанное ясностью мысли и страстностью поэзии". В 1991 году Бродский занял пост поэта-лауреата США – консультанта Библиотеки Конгресса и запустил программу "Американская поэзия и грамотность" по распространению среди населения дешевых томиков стихов.С конца 1980-х годов творчество Бродского постепенно стало возвращаться на родину, однако сам он отклонял предложения приехать в Россию. В 1990 году вышли первые сборники сочинений Бродского – "Назидание" "Осенний крик ястреба" и "Стихотворения".В 1995 году Бродскому было присвоено звание почетного гражданина Санкт-Петербурга.В ночь на 28 января 1996 года Иосиф Бродский скончался от инфаркта в Нью-Йорке. 1 февраля он был временно захоронен в мраморной стене на кладбище при Троицкой церкви на 153-й улице на Манхэттене. Через несколько месяцев, согласно последней воле поэта, его прах похоронили на кладбище острова Сан-Микеле в Венеции. Поэт был женат на итальянской аристократке Марии Соццани. В 1993 году в семье родилась дочь Анна. Вдова Бродского Мария возглавляет Фонд Иосифа Бродского, который предоставляет стипендии поэтам и художникам для стажировки в Риме. У поэта есть сын Андрей Басманов от петербургской художницы Марианны Басмановой и дочь Анастасия Кузнецова от балерины Марианны Кузнецовой. С 2005 года в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме в Санкт-Петербурге открыта и действует экспозиция "Американский кабинет Иосифа Бродского". В 2011 году в Москве на Новинском бульваре неподалеку от здания посольства США был установлен памятник Иосифу Бродскому. В 2015 году в деревне Норинской Коношского района Архангельской области, где поэт отбывал ссылку, открылся первый в мире музей Иосифа Бродского. В 2016 году в Килском университете в английском графстве Стаффордшир, где в 1978 и 1985 годах выступал Бродский, был открыт памятник поэту. В 2020 году в квартире, откуда поэт эмигрировал в 1972 году, открылся музей "Полторы комнаты" Иосифа Бродского. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

