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Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе - РИА Новости, 24.05.2025
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12:03 24.05.2025 (обновлено: 18:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/britaniya-2018830246.html
Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе
Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе - РИА Новости, 24.05.2025
Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе
Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании за расследование якобы связи России с поджогом дома премьер-министра РИА Новости, 24.05.2025
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2025-05-24T18:58:00+03:00
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании за расследование якобы связи России с поджогом дома премьер-министра страны Кира Стармера.&quot;Клоунский мир&quot; — так журналист прокомментировал статью Financial Times.В субботу газета со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Соединенного Королевства расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджоги недвижимости Стармера.Ранее лондонская полиция задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, а позднее еще одного украинца. Издание утверждает, что чиновники Великобритании расследуют, могли ли "лица в России" нанять подозреваемых для совершения этого преступления. Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая, пострадала входная дверь. Здание, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд, на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает помещение в аренду.
https://ria.ru/20250524/obmen-2018817126.html
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в мире, россия, великобритания, кир стармер, лондон
В мире, Россия, Великобритания, Кир Стармер, Лондон
Ход Британии против России вызвал недоумение на Западе

Христофору осудил расследование Британией связи поджога дома Стармера с РФ

© AP Photo / Adrian DennisПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© AP Photo / Adrian Dennis
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Кипрский журналист Алекс Христофору в социальной сети X раскритиковал власти Великобритании за расследование якобы связи России с поджогом дома премьер-министра страны Кира Стармера.
«

"Клоунский мир" — так журналист прокомментировал статью Financial Times.

Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
На Западе высказались о масштабном обмене пленными между Россией и Украиной
10:07
В субботу газета со ссылкой на неназванные высокопоставленные источники британского правительства сообщила, что власти Соединенного Королевства расследуют, могла ли Россия быть вовлечена в поджоги недвижимости Стармера.
Ранее лондонская полиция задержала 21-летнего гражданина Украины Романа Лавриновича и 26-летнего гражданина Румынии Станислава Карпюка, а позднее еще одного украинца.
Издание утверждает, что чиновники Великобритании расследуют, могли ли "лица в России" нанять подозреваемых для совершения этого преступления.
Пожар в доме британского премьера произошел 12 мая, пострадала входная дверь. Здание, в котором он жил почти 20 лет до переезда на Даунинг-стрит, находится на Каунтесс-роуд, на севере Лондона. СМИ сообщали, что сейчас Стармер сдает помещение в аренду.
Боевая работа артиллерийского расчета в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
"Не остановить". На Западе сделали предупреждение Украине о России
Вчера, 17:31
 
В миреРоссияВеликобританияКир СтармерЛондон
 
 
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