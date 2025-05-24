https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018876810.html
ПВО уничтожила еще два беспилотника
ПВО уничтожила еще два беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025
ПВО уничтожила еще два беспилотника
Российская ПВО днем в субботу уничтожила еще два украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T17:28:00+03:00
2025-05-24T17:28:00+03:00
2025-05-24T17:28:00+03:00
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в субботу уничтожила еще два украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Двадцать четвертого мая с 13.30 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250524/germanija-2018866531.html
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила еще два беспилотника
ПВО уничтожила два беспилотника над Курской областью и Крымом