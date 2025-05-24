https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018876810.html

ПВО уничтожила еще два беспилотника

ПВО уничтожила еще два беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

ПВО уничтожила еще два беспилотника

Российская ПВО днем в субботу уничтожила еще два украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T17:28:00+03:00

2025-05-24T17:28:00+03:00

2025-05-24T17:28:00+03:00

безопасность

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Российская ПВО днем в субботу уничтожила еще два украинских беспилотника над российскими регионами, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "Двадцать четвертого мая с 13.30 до 14.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Курской области и Республики Крым", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/germanija-2018866531.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф)