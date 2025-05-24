https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018805025.html
В Ельце сбили несколько беспилотников
В Ельце сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Ельце сбили несколько беспилотников
Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:33:00+03:00
2025-05-24T06:33:00+03:00
2025-05-24T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
липецк
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_ff2124c74a03ab9f4bd0da0459eb57b1.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. Ранее Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе, Позднее опасность атаки беспилотников была введена в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце. "Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html
елец
липецкая область
липецк
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949856491_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_0ad5adda400c919d5c37cf454048e8fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
В Ельце сбили несколько беспилотников
Артамонов: в Ельце сбили беспилотники, они упали в промзону