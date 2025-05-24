https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018805025.html

В Ельце сбили несколько беспилотников

В Ельце сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025

В Ельце сбили несколько беспилотников

Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T06:33:00+03:00

2025-05-24T06:33:00+03:00

2025-05-24T06:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

елец

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. Ранее Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе, Позднее опасность атаки беспилотников была введена в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце. "Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html

елец

липецкая область

липецк

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происшествия, елец, липецкая область, липецк, игорь артамонов