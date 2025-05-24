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В Ельце сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/bespilotniki-2018805025.html
В Ельце сбили несколько беспилотников
В Ельце сбили несколько беспилотников - РИА Новости, 24.05.2025
В Ельце сбили несколько беспилотников
Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T06:33:00+03:00
2025-05-24T06:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов. Ранее Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе, Позднее опасность атаки беспилотников была введена в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце. "Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250524/spetsoperatsiya-2018802004.html
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липецкая область
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происшествия, елец, липецкая область, липецк, игорь артамонов
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов
В Ельце сбили несколько беспилотников

Артамонов: в Ельце сбили беспилотники, они упали в промзону

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Беспилотники сбиты в Ельце Липецкой области, предварительно, пострадавших нет, сообщает глава региона Игорь Артамонов.
Ранее Артамонов сообщал об угрозе атаки БПЛА в Липецке и Липецком муниципальном округе, Позднее опасность атаки беспилотников была введена в шести микрорайонах Липецкой области и городе Ельце.
"Падения беспилотников в промышленной зоне Ельца. По предварительной информации, жертв нет. На месте работают оперативные службы", - написал он в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЕлецЛипецкая областьЛипецкИгорь Артамонов
 
 
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