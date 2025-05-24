https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018845017.html

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника - РИА Новости, 24.05.2025

Над Курской и Белгородской областями сбили два беспилотника

Дежурные средства российской ПВО сбили днем в субботу два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T14:09:00+03:00

2025-05-24T14:09:00+03:00

2025-05-24T14:09:00+03:00

белгородская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили днем в субботу два украинских беспилотника над Курской и Белгородской областями, сообщило Минобороны РФ. "Двадцать четвертого мая с 11.50 до 12.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА над территориями Белгородской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html

белгородская область

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Варвара Скокшина

белгородская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность