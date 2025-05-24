https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html

В Тульской области беспилотник повредил трубопровод

В Тульской области беспилотник повредил трубопровод - РИА Новости, 24.05.2025

В Тульской области беспилотник повредил трубопровод

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован,... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:52:00+03:00

2025-05-24T08:52:00+03:00

2025-05-24T08:58:00+03:00

происшествия

тульская область

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован, пострадали три человека."Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке... На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - написал он.Миляев уточнил, что в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.

https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html

тульская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область