https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод - РИА Новости, 24.05.2025
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:52:00+03:00
2025-05-24T08:52:00+03:00
2025-05-24T08:58:00+03:00
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован, пострадали три человека."Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке... На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - написал он.Миляев уточнил, что в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод, пострадали три человека