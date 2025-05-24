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В Тульской области беспилотник повредил трубопровод - РИА Новости, 24.05.2025
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08:52 24.05.2025 (обновлено: 08:58 24.05.2025)
https://ria.ru/20250524/bespilotnik-2018810574.html
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод - РИА Новости, 24.05.2025
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован,... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T08:52:00+03:00
2025-05-24T08:58:00+03:00
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован, пострадали три человека."Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке... На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - написал он.Миляев уточнил, что в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.
https://ria.ru/20250523/elets-2018586635.html
тульская область
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происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области беспилотник повредил трубопровод

В Тульской области беспилотник повредил трубопровод, пострадали три человека

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в Telegram-канале сообщил об уничтожении БПЛА, на одном из предприятий поврежден трубопровод, пожар ликвидирован, пострадали три человека.
"Ранним утром наш регион подвергся воздушной вражеской атаке... На одном из предприятий в Новомосковске поврежден трубопровод с природным газом, возгорание ликвидировано. Пострадали три человека, двое из которых госпитализированы, одному пострадавшему медицинская помощь оказана на месте", - написал он.
Миляев уточнил, что в Кимовском районе при падении обломков беспилотника незначительно повреждены несколько частных домовладений, пострадавших нет.
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