https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018864015.html

В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2

В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2 - РИА Новости, 24.05.2025

В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2

Модернизированные истребители Су-30СМ2, которые белорусская армия получит из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T16:02:00+03:00

2025-05-24T16:02:00+03:00

2025-05-24T16:02:00+03:00

безопасность

андрей федин

су-30см

ми-35м

в мире

министерство обороны белоруссии

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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Модернизированные истребители Су-30СМ2, которые белорусская армия получит из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, сообщил заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин в интервью телеканалу "Первый информационный". Новые истребители были модернизированы с учетом опыта СВО, отметили в минобороны. "Этот контракт реализовывался в течение нескольких лет. В результате совместной работы с поставщиками - это публичное акционерное общество "Яковлев" Российской Федерации - производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель. Ведь изначально он разрабатывался с использованием французской авионики. Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных сил Беларуси", - сказал Федин. По его словам, это подчеркивает курс на внутреннее производство в оборонной сфере. Ранее в субботу Федин сообщил РИА Новости, что, помимо Су-30СМ-2, ожидается поступление вертолетов Ми-35М, продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "некоторых других образцов вооружения", которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы. Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров.

https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018845537.html

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