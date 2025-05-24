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В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2 - РИА Новости, 24.05.2025
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16:02 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018864015.html
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2 - РИА Новости, 24.05.2025
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2
Модернизированные истребители Су-30СМ2, которые белорусская армия получит из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, сообщил... РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T16:02:00+03:00
2025-05-24T16:02:00+03:00
безопасность
андрей федин
су-30см
ми-35м
в мире
министерство обороны белоруссии
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Модернизированные истребители Су-30СМ2, которые белорусская армия получит из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, сообщил заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин в интервью телеканалу "Первый информационный". Новые истребители были модернизированы с учетом опыта СВО, отметили в минобороны. "Этот контракт реализовывался в течение нескольких лет. В результате совместной работы с поставщиками - это публичное акционерное общество "Яковлев" Российской Федерации - производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель. Ведь изначально он разрабатывался с использованием французской авионики. Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных сил Беларуси", - сказал Федин. По его словам, это подчеркивает курс на внутреннее производство в оборонной сфере. Ранее в субботу Федин сообщил РИА Новости, что, помимо Су-30СМ-2, ожидается поступление вертолетов Ми-35М, продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "некоторых других образцов вооружения", которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы. Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров.
https://ria.ru/20250524/belorussiya-2018845537.html
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безопасность, андрей федин, су-30см, ми-35м, в мире, министерство обороны белоруссии
Безопасность, Андрей Федин, Су-30СМ, Ми-35М, В мире, Министерство обороны Белоруссии
В Минобороны Белоруссии высказались об истребителях Су-30СМ2

МО Белоруссии: истребители Су-30СМ2 являются полностью импортозамещенными

© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация" Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2 - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© Фото : ПАО "Объединённая авиастроительная корпорация"
Новый многофункциональный истребитель Су-30СМ2. Архивное фото
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Модернизированные истребители Су-30СМ2, которые белорусская армия получит из России на следующей неделе, являются полностью импортозамещенными, сообщил заместитель министра обороны по вооружению - начальник вооружения ВС Белоруссии Андрей Федин в интервью телеканалу "Первый информационный".
Новые истребители были модернизированы с учетом опыта СВО, отметили в минобороны.
"Этот контракт реализовывался в течение нескольких лет. В результате совместной работы с поставщиками - это публичное акционерное общество "Яковлев" Российской Федерации - производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель. Ведь изначально он разрабатывался с использованием французской авионики. Сегодня это полностью отечественный российский истребитель, который поступает благодаря совместной работе на вооружение Вооруженных сил Беларуси", - сказал Федин.
По его словам, это подчеркивает курс на внутреннее производство в оборонной сфере.
Ранее в субботу Федин сообщил РИА Новости, что, помимо Су-30СМ-2, ожидается поступление вертолетов Ми-35М, продолжение поставок зенитных ракетных комплексов "Тор-М2" и "некоторых других образцов вооружения", которые необходимы для обеспечения выполнения задач, возлагаемых на вооруженные силы. Он пояснил, что поставки этого вооружения станут результатом ранее заключенных договоров.
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БезопасностьАндрей ФединСу-30СММи-35МВ миреМинистерство обороны Белоруссии
 
 
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