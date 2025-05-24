https://ria.ru/20250524/belorussija-2018843011.html
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:47:00+03:00
2025-05-24T13:47:00+03:00
2025-05-24T13:47:00+03:00
белоруссия
россия
минск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1fc5859c06ea9ed7361be00ab9b56637.jpg
МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус. "Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", - сказал Пантус на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске. На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник ответил: "Да".
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html
белоруссия
россия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0c/1584339674_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_215989b310d632ce4d6569bcf69d183b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белоруссия, россия, минск
Белоруссия, Россия, Минск
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией до 2030 года