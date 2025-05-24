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Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
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13:47 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/belorussija-2018843011.html
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией - РИА Новости, 24.05.2025
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T13:47:00+03:00
2025-05-24T13:47:00+03:00
белоруссия
россия
минск
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус. "Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", - сказал Пантус на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске. На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник ответил: "Да".
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018725655.html
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белоруссия, россия, минск
Белоруссия, Россия, Минск
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией

Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией до 2030 года

© POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии
Флаги России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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МИНСК, 24 мая - РИА Новости. Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
"Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", - сказал Пантус на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске.
На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник ответил: "Да".
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