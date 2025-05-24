https://ria.ru/20250524/ataki-2018892280.html

В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека

В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 24.05.2025

В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека

Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T19:12:00+03:00

2025-05-24T19:12:00+03:00

2025-05-24T19:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

беловский район

большесолдатский район

александр хинштейн

вооруженные силы украины

происшествия

украина

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ. "ВСУ с помощью дронов атаковали два приграничных района. В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении. Отмечается, что обоих пострадавших везут в Курскую областную больницу, ранения лёгкие и не угрожают их жизни.

https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html

курская область

беловский район

большесолдатский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, беловский район, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, украина