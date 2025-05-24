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В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 24.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:12 24.05.2025
https://ria.ru/20250524/ataki-2018892280.html
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 24.05.2025
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека
Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:12:00+03:00
2025-05-24T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
большесолдатский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
украина
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ. "ВСУ с помощью дронов атаковали два приграничных района. В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении. Отмечается, что обоих пострадавших везут в Курскую областную больницу, ранения лёгкие и не угрожают их жизни.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
курская область
беловский район
большесолдатский район
украина
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курская область, беловский район, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека

Два человека пострадали в приграничных районах Курской области при атаках дронов

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.
Ранее Хинштейн сообщал, что три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ.
«
"ВСУ с помощью дронов атаковали два приграничных района. В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обоих пострадавших везут в Курскую областную больницу, ранения лёгкие и не угрожают их жизни.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьБеловский районБольшесолдатский районАлександр ХинштейнВооруженные силы УкраиныПроисшествияУкраина
 
 
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