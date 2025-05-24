https://ria.ru/20250524/ataki-2018892280.html
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека - РИА Новости, 24.05.2025
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека
Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-24T19:12:00+03:00
2025-05-24T19:12:00+03:00
2025-05-24T19:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
беловский район
большесолдатский район
александр хинштейн
вооруженные силы украины
происшествия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. Два человека пострадали в приграничных районах Курской области после атак дронов ВСУ, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в Telegram-канале. Ранее Хинштейн сообщал, что три человека ранены в Кореневском районе Курской области в результате атаки ВСУ. "ВСУ с помощью дронов атаковали два приграничных района. В результате удара по селу Щёголек Беловского района осколочные ранения получил 43-летний мужчина. В деревне Будище Большесолдатского района из-за атаки дрона ранен 59-летний мужчина", - говорится в сообщении. Отмечается, что обоих пострадавших везут в Курскую областную больницу, ранения лёгкие и не угрожают их жизни.
https://ria.ru/20250520/evropa-2017996746.html
курская область
беловский район
большесолдатский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, беловский район, большесолдатский район, александр хинштейн, вооруженные силы украины, происшествия, украина
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Беловский район, Большесолдатский район, Александр Хинштейн, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Украина
В курском приграничье при атаке дронов пострадали два человека
Два человека пострадали в приграничных районах Курской области при атаках дронов