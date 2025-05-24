https://ria.ru/20250524/aeroport-2018808910.html

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняли ограничения - РИА Новости, 24.05.2025

В аэропорту Калуги сняли ограничения

В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-24T08:26:00+03:00

2025-05-24T08:26:00+03:00

2025-05-24T08:29:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 24 мая - РИА Новости. В аэропорту Калуги сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко."В аэропорту Калуга (Грабцево) в 08.00 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он.

https://ria.ru/20250524/bpla-2018808567.html

калуга

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия