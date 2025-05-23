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"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве - РИА Новости, 23.05.2025
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02:25 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/zelenskiy-2018565278.html
"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве
"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве - РИА Новости, 23.05.2025
"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве
Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T02:25:00+03:00
2025-05-23T02:25:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Ликвидировав государство Украина, Зеленский ликвидирует свою ответственность перед этим государством. &lt;…&gt; Если Украины нет, ответственности у него нет", — сказал он.По словам политика, все решения главы киевского режима направлены на то, чтобы не допустить приход новой власти, которая будет расследовать его преступления — от заключения минеральной сделки с США до срыва мирных переговоров с Россией по урегулированию конфликта."Вы должны были своему соседу сто долларов. Сосед умер. Все, вы никому ничего не должны", — сыронизировал Дубинский.В четверг портал 19FortyFive сообщил, что Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно. Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.
https://ria.ru/20250522/telegraph-2018430303.html
https://ria.ru/20250523/zelenskaya-2018562999.html
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в мире, украина, киев, сша, александр дубинский, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Александр Дубинский, Владимир Зеленский
"Сосед умер": гнусный ход Зеленского вызвал переполох в Киеве

Дубинский: Зеленский хочет уничтожить Украину, чтобы избежать ответственности

© AP Photo / Petr David JosekВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP Photo / Petr David Josek
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский хочет избежать ответственности полностью уничтожив Украину, такое мнение высказал в своем в эфире своего YouTube-канала депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
"Ликвидировав государство Украина, Зеленский ликвидирует свою ответственность перед этим государством. <…> Если Украины нет, ответственности у него нет", — сказал он.
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По словам политика, все решения главы киевского режима направлены на то, чтобы не допустить приход новой власти, которая будет расследовать его преступления — от заключения минеральной сделки с США до срыва мирных переговоров с Россией по урегулированию конфликта.
«
"Вы должны были своему соседу сто долларов. Сосед умер. Все, вы никому ничего не должны", — сыронизировал Дубинский.
В четверг портал 19FortyFive сообщил, что Зеленский играет в русскую рулетку, думая, что его вооруженные силы могут воевать вечно. Как отметил обозреватель, угроза краха украинской армии становится все более вероятной, и единственным логическим решением будет лишь признание украинцами невозможности добиться успеха на поле боя, а Западом — отсутствия рычагов давления на Москву.
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В миреУкраинаКиевСШААлександр ДубинскийВладимир Зеленский
 
 
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