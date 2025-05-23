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В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину - РИА Новости, 24.05.2025
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21:39 23.05.2025 (обновлено: 10:11 24.05.2025)
https://ria.ru/20250523/zaderzhanie-2018781478.html
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину - РИА Новости, 24.05.2025
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину
Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T21:39:00+03:00
2025-05-24T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города.Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения."Задержанной оказалась 39-летняя женщина. На основании имеющейся у нас на данный момент информации мы полагаем, что она действовала в одиночку", - говорится в заявлении полиции в социальной сети Х.Точного количества пострадавших полиция пока назвать не может.
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гамбург (город), германия, в мире
Гамбург (город), Германия, В мире
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину

По делу о нападении с ножом на вокзале в Гамбурге задержали 39-летнюю женщину

© Getty Images / picture alliance/Christian CharisiusЭкстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / picture alliance/Christian Charisius
Экстренные службы на месте нападения на центральном вокзале Гамбурга
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города.
Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения.
«
"Задержанной оказалась 39-летняя женщина. На основании имеющейся у нас на данный момент информации мы полагаем, что она действовала в одиночку", - говорится в заявлении полиции в социальной сети Х.
Точного количества пострадавших полиция пока назвать не может.
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