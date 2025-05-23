https://ria.ru/20250523/zaderzhanie-2018781478.html

В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину

В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину - РИА Новости, 24.05.2025

В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину

Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города. РИА Новости, 24.05.2025

2025-05-23T21:39:00+03:00

2025-05-23T21:39:00+03:00

2025-05-24T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города.Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения."Задержанной оказалась 39-летняя женщина. На основании имеющейся у нас на данный момент информации мы полагаем, что она действовала в одиночку", - говорится в заявлении полиции в социальной сети Х.Точного количества пострадавших полиция пока назвать не может.

https://ria.ru/20250522/berlin-2018551753.html

гамбург (город)

германия

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Наталья Макарова

гамбург (город), германия, в мире