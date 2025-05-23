https://ria.ru/20250523/zaderzhanie-2018781478.html
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину - РИА Новости, 24.05.2025
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину
Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города. РИА Новости, 24.05.2025
2025-05-23T21:39:00+03:00
2025-05-23T21:39:00+03:00
2025-05-24T10:11:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Женщина 39 лет задержана по подозрению в нападении с ножом на центральном вокзале Гамбурга, сообщила полиция города.Ранее телеканал NDR сообщил о 12 пострадавших в результате нападения, включая трех, получивших опасные для жизни ранения."Задержанной оказалась 39-летняя женщина. На основании имеющейся у нас на данный момент информации мы полагаем, что она действовала в одиночку", - говорится в заявлении полиции в социальной сети Х.Точного количества пострадавших полиция пока назвать не может.
https://ria.ru/20250522/berlin-2018551753.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гамбург (город), германия, в мире
Гамбург (город), Германия, В мире
В Гамбурге задержали подозреваемую в нападении с ножом 39-летнюю женщину
По делу о нападении с ножом на вокзале в Гамбурге задержали 39-летнюю женщину