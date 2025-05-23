https://ria.ru/20250523/vodoprovod-2018730333.html

Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани

Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани - РИА Новости, 23.05.2025

Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани

По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Крыловском районе капитально отремонтируют водопровод, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T17:07:00+03:00

2025-05-23T17:07:00+03:00

2025-05-23T17:07:00+03:00

краснодарский край

крыловский район

новокубанск

вениамин кондратьев

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Крыловском районе капитально отремонтируют водопровод, сообщает пресс-служба администрации региона. С просьбой обновить подводящие сети от хутора Калинина до станицы Кугоейской Крыловского района к главе региона на приеме граждан обратилась сотрудница сельского клуба Ирина Тимофеенко. "Бесперебойное водоснабжение – важная составляющая качества жизни. Нужно подготовить проект капремонта, чтобы заменить ветхий трубопровод и закрыть эту проблему. Мы должны обеспечить достойные условия людям: чтобы в домах были и вода, и свет, и тепло. Если будет комфортно жить в сельской местности, никто не будет оттуда уезжать", – сообщил Кондратьев на встрече с жителями. Для решения проблемы износа в муниципалитете постепенно ведут замену старых сетей. В бюджете на 2026 год на обновление станичного водопровода заложено 14,7 миллиона рублей в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". На эти средства организуют работы на участке протяженностью более четырех километров. По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, уже готова проектная документация с положительным заключением госэкспертизы. Также ремонт требуется на участке, протяженностью еще около девяти километров. Обновление водопровода в Кугоейском сельском поселении улучшит качество водоснабжения в жилых домах для более двух тысяч жителей. Также эта труба питает детский сад, школу, больницу и другие социальные объекты. На приеме граждан к губернатору обратился также Сергей Сабельников из Новокубанска. Он попросил оказать содействие в благоустройстве местного кладбища. На территории нет асфальтированных проездов и после дождя проблематично подобраться к захоронениям. Глава Новокубанска Александр Минин пояснил, что единственное городское кладбище действует с 1970-х годов. Недавно там сделали ограждение и тротуар. На обустройство дороги требуется порядка 9,6 миллиона рублей. Губернатор поручил выделить средства из краевого бюджета и провести работы до весны 2026 года.

https://ria.ru/20250523/kondratev-2018690235.html

https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html

крыловский район

новокубанск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

крыловский район, новокубанск, вениамин кондратьев