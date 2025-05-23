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Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани - РИА Новости, 23.05.2025
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Краснодарский край
 
17:07 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/vodoprovod-2018730333.html
Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани
Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани - РИА Новости, 23.05.2025
Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани
По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Крыловском районе капитально отремонтируют водопровод, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T17:07:00+03:00
2025-05-23T17:07:00+03:00
краснодарский край
крыловский район
новокубанск
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Крыловском районе капитально отремонтируют водопровод, сообщает пресс-служба администрации региона. С просьбой обновить подводящие сети от хутора Калинина до станицы Кугоейской Крыловского района к главе региона на приеме граждан обратилась сотрудница сельского клуба Ирина Тимофеенко. "Бесперебойное водоснабжение – важная составляющая качества жизни. Нужно подготовить проект капремонта, чтобы заменить ветхий трубопровод и закрыть эту проблему. Мы должны обеспечить достойные условия людям: чтобы в домах были и вода, и свет, и тепло. Если будет комфортно жить в сельской местности, никто не будет оттуда уезжать", – сообщил Кондратьев на встрече с жителями. Для решения проблемы износа в муниципалитете постепенно ведут замену старых сетей. В бюджете на 2026 год на обновление станичного водопровода заложено 14,7 миллиона рублей в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". На эти средства организуют работы на участке протяженностью более четырех километров. По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, уже готова проектная документация с положительным заключением госэкспертизы. Также ремонт требуется на участке, протяженностью еще около девяти километров. Обновление водопровода в Кугоейском сельском поселении улучшит качество водоснабжения в жилых домах для более двух тысяч жителей. Также эта труба питает детский сад, школу, больницу и другие социальные объекты. На приеме граждан к губернатору обратился также Сергей Сабельников из Новокубанска. Он попросил оказать содействие в благоустройстве местного кладбища. На территории нет асфальтированных проездов и после дождя проблематично подобраться к захоронениям. Глава Новокубанска Александр Минин пояснил, что единственное городское кладбище действует с 1970-х годов. Недавно там сделали ограждение и тротуар. На обустройство дороги требуется порядка 9,6 миллиона рублей. Губернатор поручил выделить средства из краевого бюджета и провести работы до весны 2026 года.
https://ria.ru/20250523/kondratev-2018690235.html
https://ria.ru/20250523/delegatsija-2018598702.html
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крыловский район, новокубанск, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Крыловский район, Новокубанск, Вениамин Кондратьев
Кондратьев поручил отремонтировать водопровод в Крыловском районе Кубани

Водопровод капитально отремонтируют в Крыловском районе Краснодарского края

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. По поручению губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева в Крыловском районе капитально отремонтируют водопровод, сообщает пресс-служба администрации региона.
С просьбой обновить подводящие сети от хутора Калинина до станицы Кугоейской Крыловского района к главе региона на приеме граждан обратилась сотрудница сельского клуба Ирина Тимофеенко.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
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"Бесперебойное водоснабжение – важная составляющая качества жизни. Нужно подготовить проект капремонта, чтобы заменить ветхий трубопровод и закрыть эту проблему. Мы должны обеспечить достойные условия людям: чтобы в домах были и вода, и свет, и тепло. Если будет комфортно жить в сельской местности, никто не будет оттуда уезжать", – сообщил Кондратьев на встрече с жителями.
Для решения проблемы износа в муниципалитете постепенно ведут замену старых сетей. В бюджете на 2026 год на обновление станичного водопровода заложено 14,7 миллиона рублей в рамках краевой госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства". На эти средства организуют работы на участке протяженностью более четырех километров.
По информации министерства ТЭК и ЖКХ региона, уже готова проектная документация с положительным заключением госэкспертизы. Также ремонт требуется на участке, протяженностью еще около девяти километров. Обновление водопровода в Кугоейском сельском поселении улучшит качество водоснабжения в жилых домах для более двух тысяч жителей. Также эта труба питает детский сад, школу, больницу и другие социальные объекты.
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На приеме граждан к губернатору обратился также Сергей Сабельников из Новокубанска. Он попросил оказать содействие в благоустройстве местного кладбища. На территории нет асфальтированных проездов и после дождя проблематично подобраться к захоронениям.
Глава Новокубанска Александр Минин пояснил, что единственное городское кладбище действует с 1970-х годов. Недавно там сделали ограждение и тротуар. На обустройство дороги требуется порядка 9,6 миллиона рублей.
Губернатор поручил выделить средства из краевого бюджета и провести работы до весны 2026 года.
 
Краснодарский крайКрыловский районНовокубанскВениамин Кондратьев
 
 
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