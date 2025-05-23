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Вьетнам принял решение о блокировке Telegram - РИА Новости, 23.05.2025
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14:12 23.05.2025 (обновлено: 14:40 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/vetnam-2018658477.html
Вьетнам принял решение о блокировке Telegram
Вьетнам принял решение о блокировке Telegram - РИА Новости, 23.05.2025
Вьетнам принял решение о блокировке Telegram
Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о блокировке мессенджера Telegram, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T14:12:00+03:00
2025-05-23T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о блокировке мессенджера Telegram, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ. В документе говорится, что по данным вьетнамской полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. В числе нелегальных действий указаны мошенничество, торговля наркотиками и терроризм. "Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями", - говорится в материале. По данным агентства, документ, датированный 21 мая, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram и отчитаться министерству до 2 июня. Представитель министерства подтвердил агентству подлинность документа. По его словам, блокировка последовала после того, как Telegram отказался предоставить Вьетнаму данные пользователей по запросу в рамках уголовных расследований.
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в мире, технологии, вьетнам, telegram
В мире, Технологии, Вьетнам, Telegram
Вьетнам принял решение о блокировке Telegram

Reuters: министерство науки и технологий Вьетнама решило заблокировать Telegram

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Мессенджер Telegram на экране телефона. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о блокировке мессенджера Telegram, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ.
В документе говорится, что по данным вьетнамской полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. В числе нелегальных действий указаны мошенничество, торговля наркотиками и терроризм.
"Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями", - говорится в материале.
По данным агентства, документ, датированный 21 мая, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram и отчитаться министерству до 2 июня.
Представитель министерства подтвердил агентству подлинность документа. По его словам, блокировка последовала после того, как Telegram отказался предоставить Вьетнаму данные пользователей по запросу в рамках уголовных расследований.
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