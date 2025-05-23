https://ria.ru/20250523/vetnam-2018658477.html

Вьетнам принял решение о блокировке Telegram

Вьетнам принял решение о блокировке Telegram - РИА Новости, 23.05.2025

Вьетнам принял решение о блокировке Telegram

Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о блокировке мессенджера Telegram, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T14:12:00+03:00

2025-05-23T14:12:00+03:00

2025-05-23T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости/Прайм. Министерство науки и технологий Вьетнама приняло решение о блокировке мессенджера Telegram, передает агентство Рейтер со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении правительственный документ. В документе говорится, что по данным вьетнамской полиции, 68% из 9,6 тысячи каналов и групп Telegram в стране нарушают закон. В числе нелегальных действий указаны мошенничество, торговля наркотиками и терроризм. "Министерство технологий Вьетнама поручило провайдерам телекоммуникационных услуг заблокировать приложение для обмена сообщениями Telegram за отказ сотрудничать в борьбе с предполагаемыми преступлениями, совершенными его пользователями", - говорится в материале. По данным агентства, документ, датированный 21 мая, предписывает телекоммуникационным компаниям принять меры по блокировке Telegram и отчитаться министерству до 2 июня. Представитель министерства подтвердил агентству подлинность документа. По его словам, блокировка последовала после того, как Telegram отказался предоставить Вьетнаму данные пользователей по запросу в рамках уголовных расследований.

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