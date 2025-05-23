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Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 23.05.2025
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Новости Подмосковья
 
15:35 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/veteran-2018705899.html
Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 23.05.2025
Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий
Московская областная дума внесла поправки в законодательство, направленные на обеспечение занятости ветеранов боевых действий путем закрепления обязательных... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T15:35:00+03:00
2025-05-23T15:35:00+03:00
новости подмосковья
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московская областная дума внесла поправки в законодательство, направленные на обеспечение занятости ветеранов боевых действий путем закрепления обязательных квот на крупных предприятиях региона. Новые нормы предусматривают обязательства работодателей, численность штата которых превышает 200 человек, принимать на работу военнослужащих по контракту, написал 360.ru.Закон устанавливает, что работодатель будет считаться выполнившим установленную норму только после реального трудоустройства бывшего военнослужащего, подтвержденного подписанным трудовым договором. Такая мера принята с целью содействия бывшим военным в адаптации к гражданской жизни и интеграции в рынок труда.Дополнительной поддержкой ветеранского сообщества стала специальная программа переподготовки "Герои Подмосковья", позволяющая участникам освоить компетенции, востребованные в государственных учреждениях и корпорациях федерального масштаба. Проект направлен на профессиональное развитие военных, прошедших службу, в том числе участников СВО, и предусматривает прохождение стажировок под руководством профессионалов.Эта норма дополняет действующую систему резервирования вакансий для социально уязвимых слоев населения. Теперь работодатели предприятий, насчитывающих более 100 сотрудников, будут обязаны обеспечивать не менее 1% рабочих мест для таких категорий граждан, а фирмы с числом работников свыше 200 человек дополнительно обязаны принять на работу хотя бы одного ветерана боевых действий.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что поддержка бывших военнослужащих – это приоритет государства."Нужды защитников Отечества, их предложения – это руководство к действию. Уже сегодня многие их идеи становятся законами. И мы должны продолжать эту работу", – отметил он.Принятые поправки начнут действовать с сентября 2025 года.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя
Сотрудник Центра занятости населения держит в руках трудовую книжку посетителя - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московская областная дума внесла поправки в законодательство, направленные на обеспечение занятости ветеранов боевых действий путем закрепления обязательных квот на крупных предприятиях региона. Новые нормы предусматривают обязательства работодателей, численность штата которых превышает 200 человек, принимать на работу военнослужащих по контракту, написал 360.ru.
Закон устанавливает, что работодатель будет считаться выполнившим установленную норму только после реального трудоустройства бывшего военнослужащего, подтвержденного подписанным трудовым договором. Такая мера принята с целью содействия бывшим военным в адаптации к гражданской жизни и интеграции в рынок труда.
Дополнительной поддержкой ветеранского сообщества стала специальная программа переподготовки "Герои Подмосковья", позволяющая участникам освоить компетенции, востребованные в государственных учреждениях и корпорациях федерального масштаба. Проект направлен на профессиональное развитие военных, прошедших службу, в том числе участников СВО, и предусматривает прохождение стажировок под руководством профессионалов.
Эта норма дополняет действующую систему резервирования вакансий для социально уязвимых слоев населения. Теперь работодатели предприятий, насчитывающих более 100 сотрудников, будут обязаны обеспечивать не менее 1% рабочих мест для таких категорий граждан, а фирмы с числом работников свыше 200 человек дополнительно обязаны принять на работу хотя бы одного ветерана боевых действий.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что поддержка бывших военнослужащих – это приоритет государства.
"Нужды защитников Отечества, их предложения – это руководство к действию. Уже сегодня многие их идеи становятся законами. И мы должны продолжать эту работу", – отметил он.
Принятые поправки начнут действовать с сентября 2025 года.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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