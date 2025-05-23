https://ria.ru/20250523/veteran-2018705899.html

Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий

Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий - РИА Новости, 23.05.2025

Подмосковье ввело квоты на рабочие места для ветеранов боевых действий

Московская областная дума внесла поправки в законодательство, направленные на обеспечение занятости ветеранов боевых действий путем закрепления обязательных... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:35:00+03:00

2025-05-23T15:35:00+03:00

2025-05-23T15:35:00+03:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599982532_291:0:3071:1564_1920x0_80_0_0_d2dcf0c07c9c1e6c866970d9d2daf02c.jpg

МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Московская областная дума внесла поправки в законодательство, направленные на обеспечение занятости ветеранов боевых действий путем закрепления обязательных квот на крупных предприятиях региона. Новые нормы предусматривают обязательства работодателей, численность штата которых превышает 200 человек, принимать на работу военнослужащих по контракту, написал 360.ru.Закон устанавливает, что работодатель будет считаться выполнившим установленную норму только после реального трудоустройства бывшего военнослужащего, подтвержденного подписанным трудовым договором. Такая мера принята с целью содействия бывшим военным в адаптации к гражданской жизни и интеграции в рынок труда.Дополнительной поддержкой ветеранского сообщества стала специальная программа переподготовки "Герои Подмосковья", позволяющая участникам освоить компетенции, востребованные в государственных учреждениях и корпорациях федерального масштаба. Проект направлен на профессиональное развитие военных, прошедших службу, в том числе участников СВО, и предусматривает прохождение стажировок под руководством профессионалов.Эта норма дополняет действующую систему резервирования вакансий для социально уязвимых слоев населения. Теперь работодатели предприятий, насчитывающих более 100 сотрудников, будут обязаны обеспечивать не менее 1% рабочих мест для таких категорий граждан, а фирмы с числом работников свыше 200 человек дополнительно обязаны принять на работу хотя бы одного ветерана боевых действий.Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов подчеркнул, что поддержка бывших военнослужащих – это приоритет государства."Нужды защитников Отечества, их предложения – это руководство к действию. Уже сегодня многие их идеи становятся законами. И мы должны продолжать эту работу", – отметил он.Принятые поправки начнут действовать с сентября 2025 года.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)