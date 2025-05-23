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Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025
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21:32 23.05.2025 (обновлено: 21:41 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html
Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов
Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025
Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов
США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в... РИА Новости, 23.05.2025
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сша
дональд трамп
в мире
ближний восток
израиль
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда.Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний."Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США.Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
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сша, дональд трамп, в мире, ближний восток, израиль, хамас
США, Дональд Трамп, В мире, Ближний Восток, Израиль, ХАМАС
Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов

Трамп не исключил запрета на прием иностранных студентов в других университетах

© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда.
Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
«
"Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В США приостановили запрет на прием иностранных студентов в Гарвард
Вчера, 19:14
 
СШАДональд ТрампВ миреБлижний ВостокИзраильХАМАС
 
 
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