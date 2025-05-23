Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов
Трамп не исключил запрета на прием иностранных студентов в других университетах
© Getty Images / Andrew HarnikПрезидент США Дональд Трамп
© Getty Images / Andrew Harnik
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда.
Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
«
"Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США.
Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.