https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html

Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов

Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов - РИА Новости, 23.05.2025

Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов

США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:32:00+03:00

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сша

дональд трамп

в мире

ближний восток

израиль

хамас

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ВАШИНГТОН, 23 мая - РИА Новости. США могут ввести запрет на прием иностранных студентов и для других университетов, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп после введения подобной меры в отношении Гарварда.Ранее в пятницу суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, введенного днем ранее администрацией Трамп. Университет выдвинул против администрации Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний."Мы рассматриваем множество возможностей ... Гарварду, как и некоторым другим, придется менять свои подходы", - заявил Трамп журналистам, отвечая на вопрос, будет ли введен запрет на прием иностранных студентов и для других университетов в США.Белый дом ранее потребовал от американских университетов обеспечить защиту студентов еврейского происхождения, пригрозив урезанием финансирования. Антиизраильские акции проходят в американских вузах в связи с обострением конфликта на Ближнем Востоке, последовавшим за атакой военного крыла палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года и дальнейшими бомбардировками Израилем сектора Газа.

https://ria.ru/20250523/ssha-2018764782.html

сша

ближний восток

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, дональд трамп, в мире, ближний восток, израиль, хамас