https://ria.ru/20250523/universitet-2018781222.html

Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда

Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда - РИА Новости, 23.05.2025

Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда

Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за РИА Новости, 23.05.2025

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в мире

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сша

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за введенного администрацией американского президента Дональда Трампа запрета. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. "Гонконгский университет науки и технологий сегодня объявил о приглашении иностранных студентов и аспирантов, которые в настоящее время обучаются в Гарвардском университете, а также тех, кто получил подтвержденные приглашения на обучение по гарвардским программам, продолжить обучение в Гонконгском университете науки и технологий", - говорится в заявлении на сайте учебного заведения. В университете добавили, что учреждение предоставит не ограниченные условиями приглашения на учебу, ускоренные процедуры поступления и академическую поддержку, чтобы обеспечить заинтересованным студентам беспроблемный переход в университет. В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации президента США Дональда Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. Позднее суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.

https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html

https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html

гонконг

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, дональд трамп, гонконг, сша, гарвардский университет