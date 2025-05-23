https://ria.ru/20250523/universitet-2018781222.html
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда - РИА Новости, 23.05.2025
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда
Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:35:00+03:00
2025-05-23T21:35:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за введенного администрацией американского президента Дональда Трампа запрета. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. "Гонконгский университет науки и технологий сегодня объявил о приглашении иностранных студентов и аспирантов, которые в настоящее время обучаются в Гарвардском университете, а также тех, кто получил подтвержденные приглашения на обучение по гарвардским программам, продолжить обучение в Гонконгском университете науки и технологий", - говорится в заявлении на сайте учебного заведения. В университете добавили, что учреждение предоставит не ограниченные условиями приглашения на учебу, ускоренные процедуры поступления и академическую поддержку, чтобы обеспечить заинтересованным студентам беспроблемный переход в университет. В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации президента США Дональда Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. Позднее суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дональд трамп, гонконг, сша, гарвардский университет
В мире, Дональд Трамп, Гонконг, США, Гарвардский университет
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда
Гонконгский университет пригласил на обучение иностранных студентов из Гарварда
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за введенного администрацией американского президента Дональда Трампа запрета.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз.
«
"Гонконгский университет науки и технологий сегодня объявил о приглашении иностранных студентов и аспирантов, которые в настоящее время обучаются в Гарвардском университете, а также тех, кто получил подтвержденные приглашения на обучение по гарвардским программам, продолжить обучение в Гонконгском университете науки и технологий", - говорится в заявлении на сайте учебного заведения.
В университете добавили, что учреждение предоставит не ограниченные условиями приглашения на учебу, ускоренные процедуры поступления и академическую поддержку, чтобы обеспечить заинтересованным студентам беспроблемный переход в университет.
В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации президента США Дональда Трампа
десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Позднее суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.