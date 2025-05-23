Рейтинг@Mail.ru
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда - РИА Новости, 23.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:35 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/universitet-2018781222.html
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда - РИА Новости, 23.05.2025
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда
Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:35:00+03:00
2025-05-23T21:35:00+03:00
в мире
дональд трамп
гонконг
сша
гарвардский университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/70/1553617086_0:100:2047:1251_1920x0_80_0_0_58839679bb50d952d05cf657371f0347.jpg
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за введенного администрацией американского президента Дональда Трампа запрета. В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз. "Гонконгский университет науки и технологий сегодня объявил о приглашении иностранных студентов и аспирантов, которые в настоящее время обучаются в Гарвардском университете, а также тех, кто получил подтвержденные приглашения на обучение по гарвардским программам, продолжить обучение в Гонконгском университете науки и технологий", - говорится в заявлении на сайте учебного заведения. В университете добавили, что учреждение предоставит не ограниченные условиями приглашения на учебу, ускоренные процедуры поступления и академическую поддержку, чтобы обеспечить заинтересованным студентам беспроблемный переход в университет. В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации президента США Дональда Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний. Позднее суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.
https://ria.ru/20250422/garvard-2012637611.html
https://ria.ru/20250523/universitety-2018781075.html
гонконг
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155361/70/1553617086_227:0:2047:1365_1920x0_80_0_0_ac6d5c9612f606029d72f645ebdd7a71.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дональд трамп, гонконг, сша, гарвардский университет
В мире, Дональд Трамп, Гонконг, США, Гарвардский университет
Гонконгский университет пригласил к себе иностранных студентов из Гарварда

Гонконгский университет пригласил на обучение иностранных студентов из Гарварда

CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard UniversityВид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
CC BY 2.0 / Prayitno / Harvard University
Вид на одно из зданий Гарвардского университета в городе Кембридж. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Гонконгский университет науки и технологий сообщил, что приглашает на обучение иностранных студентов и аспирантов, которые могут потерять место в Гарварде из-за введенного администрацией американского президента Дональда Трампа запрета.
В четверг министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что Гарвард лишается права принимать иностранных студентов, все иностранцы, обучающиеся сейчас в университете, должны перевестись в другие вузы. По ее оценкам, более четверти студентов Гарварда теперь придется искать новый вуз.
Гарвардский университет - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Гарвардский университет подал иск против Трампа из-за сокращений бюджета
22 апреля, 03:25
«
"Гонконгский университет науки и технологий сегодня объявил о приглашении иностранных студентов и аспирантов, которые в настоящее время обучаются в Гарвардском университете, а также тех, кто получил подтвержденные приглашения на обучение по гарвардским программам, продолжить обучение в Гонконгском университете науки и технологий", - говорится в заявлении на сайте учебного заведения.
В университете добавили, что учреждение предоставит не ограниченные условиями приглашения на учебу, ускоренные процедуры поступления и академическую поддержку, чтобы обеспечить заинтересованным студентам беспроблемный переход в университет.
В пятницу Гарвардский университет подал иск против властей США из-за недавнего решения лишить университет права принимать иностранных студентов. Университет выдвинул против администрации президента США Дональда Трампа десять пунктов обвинения, включая нарушения закона об административных процедурах (APA) и первой поправки к конституции США о свободе слова и собраний.
Позднее суд в США приостановил действие запрета на прием иностранных студентов Гарвардом, ранее введенного администрацией американского президента Дональда Трампа, следует из решения инстанции, которое есть в распоряжении РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Трамп хочет запретить и другим университетам прием иностранных студентов
Вчера, 21:32
 
В миреДональд ТрампГонконгСШАГарвардский университет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала