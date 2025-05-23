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Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить - РИА Новости, 23.05.2025
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16:31 23.05.2025 (обновлено: 17:00 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018721508.html
Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить
Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить - РИА Новости, 23.05.2025
Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить
Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена... РИА Новости, 23.05.2025
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россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, сообщили в Минобороны РФ.Отмечается, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
https://ria.ru/20250523/plen-2018640062.html
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россия, в мире, украина, белоруссия
Россия, В мире, Украина, Белоруссия
Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить

Обмен пленными между Россией и Украиной планируют продолжить в ближайшие дни

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Украины
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Государственные флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Возвращенные из украинского плена российские военнослужащие и гражданские лица в настоящее время находятся на территории Белоруссии, им предоставлена необходимая психолого-медицинская помощь, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни.
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