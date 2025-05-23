Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения
На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили 7,5 млрд рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами танкеров в рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили в российском кабмине.
"Из резервного фонда правительства выделено более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина.
Уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.
"Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - подчеркнули в правительстве РФ.
Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута , основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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