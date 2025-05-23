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Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения - РИА Новости, 23.05.2025
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09:19 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/tankery-2018583353.html
Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения
Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения - РИА Новости, 23.05.2025
Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения
Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T09:19:00+03:00
2025-05-23T09:19:00+03:00
черное море
россия
керченский пролив
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
крушение двух танкеров в керченском проливе
происшествия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами танкеров в рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили в российском кабмине. "Из резервного фонда правительства выделено более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. "Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - подчеркнули в правительстве РФ. Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута , основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250520/err-2018004848.html
https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html
черное море
россия
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черное море, россия, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия
Черное море, Россия, Керченский пролив, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), Крушение двух танкеров в Керченском проливе, Происшествия
Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения

На ликвидацию последствий ЧП с танкерами в Черном море выделили 7,5 млрд рублей

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Волонтерский лагерь ликвидирует последствия разлива мазута в Черном море
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами танкеров в рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили в российском кабмине.
"Из резервного фонда правительства выделено более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина.
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ERR утверждает, что Россия освободила якобы задержанный нефтяной танкер
20 мая, 10:39
Уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров.
"Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - подчеркнули в правительстве РФ.
Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута , основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
Демонтаж надстройки танкера Волгонефть-239 - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Владельца танкера "Волгонефть-239" оштрафовали
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Черное мореРоссияКерченский проливФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)Крушение двух танкеров в Керченском проливеПроисшествия
 
 
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