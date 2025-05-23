https://ria.ru/20250523/tankery-2018583353.html

Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения

Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения - РИА Новости, 23.05.2025

Над фрагментами танкеров в Черном море возведут защитные сооружения

Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T09:19:00+03:00

2025-05-23T09:19:00+03:00

2025-05-23T09:19:00+03:00

черное море

россия

керченский пролив

федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)

крушение двух танкеров в керченском проливе

происшествия

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительно более 7,5 миллиарда рублей на изготовление защитных сооружений над затонувшими в акватории Черного моря фрагментами танкеров в рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов, сообщили в российском кабмине. "Из резервного фонда правительства выделено более 7,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в результате крушения танкеров в Керченском проливе 15 декабря 2024 года. Распоряжение об этом подписано", - говорится в сообщении кабмина. Уточняется, что средства будут направлены Росморречфлоту на изготовление и установку трех специальных защитных сооружений – коффердамов над затонувшими фрагментами танкеров. "Они будут функционировать как укрытия, что позволит снизить риски новых разливов нефтепродуктов при их откачке из затонувших фрагментов танкеров", - подчеркнули в правительстве РФ. Ранее на проектирование коффердамов, а также на демонтаж ряда конструкций на затонувших фрагментах танкеров из резервного фонда правительства было выделено более 1 миллиарда рублей. В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута , основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250520/err-2018004848.html

https://ria.ru/20250423/rosprirodnadzor-2012868183.html

черное море

россия

керченский пролив

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

черное море, россия, керченский пролив, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), крушение двух танкеров в керченском проливе, происшествия