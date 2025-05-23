https://ria.ru/20250523/stroitelstvo-2018686027.html

Три участка для строительства промпредприятий выставили на торги в Москве

Три участка для строительства промпредприятий выставили на торги в Москве - РИА Новости, 23.05.2025

Три участка для строительства промпредприятий выставили на торги в Москве

Три земельных участка, которые предназначены для строительства промышленных предприятий, выставили на торги в Москве, сообщил министр правительства столицы,... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T15:10:00+03:00

2025-05-23T15:10:00+03:00

2025-05-23T15:10:00+03:00

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

анатолий гарбузов

ювао (москва)

москва

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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Три земельных участка, которые предназначены для строительства промышленных предприятий, выставили на торги в Москве, сообщил министр правительства столицы, руководитель городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."С учетом растущей потребности в свободных площадях для развития высокотехнологичной новой промышленности земельные участки для строительства объектов промышленно-производственного назначения город предоставляет на упрощенных условиях по результатам торгов. Это позволяет значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов. В результате значительно сокращаются сроки реализации самого проекта", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.Он отметил, что статус масштабного инвестиционного проекта (МаИП) сопрягается с другими мерами городской поддержки. Например, офсетным контрактом, программой стимулирования создания мест приложения труда, льготным инвестиционным кредитом, специальным налоговым режимом и многим другим.В пятницу в Москве прошло роуд-шоу "Топ-лот года и уникальные предложения от города для большого бизнеса", где представили крупные объекты недвижимости, доступные на городских торгах.Преимущество механизма торгов заключается в том, что земельный участок под строительство предприятия заранее градостроительно подготовлен, определена максимальная площадь будущего предприятия, а также установлены нужные виды разрешенного использования земли.Начальник управления территориального планирования и развития ДИПП Константин Ходякин добавил, что МаИП — это значимый инвестиционный проект по освоению городских свободных земельных участков, направленный на увеличение количества рабочих мест и инвестиций. Общая площадь промышленной застройки превысит 4 миллиона квадратных метров. На данный момент на Инвестиционном портале Москвы доступно три лота – участки для создания высокотехнологичных производств и размещения предприятий важных для повседневной жизни москвичей отраслей.Земельные участки, предлагаемые для создания новых промпредприятий, располагаются на юго-востоке Москвы, а также в Троицком и Новомосковском административных округах.Например, на земельном участке площадью 0,67 гектара на 1-й Вольской улице в ЮВАО можно будет построить промобъект площадью более 5,3 тысячи квадратных метров, где смогут разместиться предприятия и автомобилестроения, легкой, строительной и целлюлозно-бумажной промышленности. Предприятия будут обеспечивать высокий уровень энергоэффективности и экологичности производства.Земельный участок площадью 5,7 гектара в районе Вороново Троицкого административного округа предназначен для размещения предприятий легкой, фармацевтической и пищевой промышленности. Общая площадь нового объекта может составить до 45,6 тысячи квадратных метров. На земельном участке площадью 0,9 гектара на Войсковой улице в районе Внуково Новомосковского административного округа можно будет построить предприятие легкой, электронной, целлюлозно-бумажной или строительной промышленности общей площадью порядка 7,2 тысячи квадратных метров.На данный момент в Москве одобрено или реализуется более 100 МаИП, по которым в разных районах города появятся промпредприятия и будет создано около 60 тысяч новых рабочих мест.

https://ria.ru/20250523/moskva-2018639139.html

https://ria.ru/20250523/liksutov-2018619589.html

https://ria.ru/20250522/tts-2018411416.html

ювао (москва)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

анатолий гарбузов, ювао (москва), москва