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На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева - РИА Новости, 23.05.2025
На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева
Стратегия Украины по антироссийским санкциям навредит отношениям ЕС и США и ослабит Североатлантический альянс, пишет Unherd. РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T13:33:00+03:00
2025-05-23T13:33:00+03:00
2025-05-23T21:18:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Стратегия Украины по антироссийским санкциям навредит отношениям ЕС и США и ослабит Североатлантический альянс, пишет Unherd."Вполне понятно, что, столкнувшись с нежеланием Вашингтона вводить санкции, украинцы будут более интенсивно работать с оставшимися у них союзниками. Но такая стратегия больше выгодна Владимиру Путину, чем Киеву, поскольку приведет к двойному процессу, который увеличит пропасть между США и Европой по Украине и, в свою очередь, ослабит единство НАТО", — говорится в материале.Отмечается, что план Украины ввести санкции против покупателей российских энергоносителей не будет успешным. Для этого нужно участие США, которые, скорее всего, не поддержат эту идею.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Брюссель намерен и далее вводить санкции против России. Среди обсуждаемых мер для 18-го пакета председатель ЕК назвала санкции против газопроводов "Северный поток", понижение так называемого потолка цен на нефть, а также новые ограничения в финансовом секторе, включая банки третьих стран.Как подчеркивали в Кремле, давить на Россию в вопросе украинского урегулирования бесполезно: у Москвы есть позиция по вопросу прекращения огня.Путин отмечал, что санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции против России попросту неэффективны.
https://ria.ru/20250523/bloomberg-2018616159.html
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россия, киев, сша, урсула фон дер ляйен, владимир путин, евросоюз, нато, еврокомиссия, северный поток, цены на нефть, в мире, украина
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На Западе сделали неожиданное заявление о Путине из-за стратегии Киева
Unherd: стратегия Киева по санкциям навредит отношениям ЕС и США и ослабит НАТО