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В России выросло число предложений о стажировках - РИА Новости, 23.05.2025
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06:32 23.05.2025
https://ria.ru/20250523/stazhirovki-2018574548.html
В России выросло число предложений о стажировках
В России выросло число предложений о стажировках - РИА Новости, 23.05.2025
В России выросло число предложений о стажировках
Число предложений о стажировках в России выросло на 67% в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на фоне дефицита кадров, подсчитали для РИА... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T06:32:00+03:00
2025-05-23T06:32:00+03:00
россия
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число предложений о стажировках в России выросло на 67% в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на фоне дефицита кадров, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы". "На фоне дефицита кадров работодатели направляют все больше усилий на работу с молодежью и взращивание кадров. ... В апреле 2025 года количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% по сравнению с апрелем прошлого года. Основная причина - изменение стратегий найма: бизнес все чаще рассматривает стажировки как инструмент для развития лояльных и профессиональных сотрудников, понимающих все особенности компании", - говорится в исследовании. Отмечается, что особенно активно стажировки развиваются в клиентском сервисе, технических и административных направлениях. Так, среди офисных профессий на первом месте по приросту стажировок стала специальность банковского работника - число таких вакансий выросло почти в 3 раза, а средняя предлагаемая зарплата после прохождения стажировки составляет 78,2 тысячи рублей. На втором месте по приросту стажировок - инженеры: число вакансий выросло в 2,6 раза. Будущим сотрудникам в среднем предлагают около 76,4 тысячи рублей. Топ-3 по этому показателю закрыли администраторы. Прирост предлагаемых стажировок составил 45%, а средняя предлагаемая зарплата - 57,4 тысячи рублей. В свою очередь лидером по росту числа стажировочных вакансий в сегменте рабочих профессий стали водители категории "C" с приростом в 3,3 раза. На втором месте расположились монтажники, количество стажировок для которых увеличилось в 3,2 раза. Также - в 2,8 раза - вырос спрос на комплектовщиков. Там добавили, что значительно увеличился спрос на стажеров в торговле и общественном питании: искать кассиров стали чаще на 81%, а пекарей - на 48%.
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россия
Россия
В России выросло число предложений о стажировках

"Авито Работа": число предложений о стажировках в России выросло на 67%

© Fotolia / contrastwerkstattРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© Fotolia / contrastwerkstatt
Работа за компьютером. Архивное фото
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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Число предложений о стажировках в России выросло на 67% в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на фоне дефицита кадров, подсчитали для РИА Новости специалисты "Авито Работы".
"На фоне дефицита кадров работодатели направляют все больше усилий на работу с молодежью и взращивание кадров. ... В апреле 2025 года количество вакансий для стажеров увеличилось на 67% по сравнению с апрелем прошлого года. Основная причина - изменение стратегий найма: бизнес все чаще рассматривает стажировки как инструмент для развития лояльных и профессиональных сотрудников, понимающих все особенности компании", - говорится в исследовании.
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Отмечается, что особенно активно стажировки развиваются в клиентском сервисе, технических и административных направлениях. Так, среди офисных профессий на первом месте по приросту стажировок стала специальность банковского работника - число таких вакансий выросло почти в 3 раза, а средняя предлагаемая зарплата после прохождения стажировки составляет 78,2 тысячи рублей.
На втором месте по приросту стажировок - инженеры: число вакансий выросло в 2,6 раза. Будущим сотрудникам в среднем предлагают около 76,4 тысячи рублей. Топ-3 по этому показателю закрыли администраторы. Прирост предлагаемых стажировок составил 45%, а средняя предлагаемая зарплата - 57,4 тысячи рублей.
В свою очередь лидером по росту числа стажировочных вакансий в сегменте рабочих профессий стали водители категории "C" с приростом в 3,3 раза. На втором месте расположились монтажники, количество стажировок для которых увеличилось в 3,2 раза. Также - в 2,8 раза - вырос спрос на комплектовщиков.
Там добавили, что значительно увеличился спрос на стажеров в торговле и общественном питании: искать кассиров стали чаще на 81%, а пекарей - на 48%.
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