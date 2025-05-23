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Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения
Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения - РИА Новости, 23.05.2025
Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения
Снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потеря мышечной массы могут быть неочевидными признаками приближающегося РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T03:16:00+03:00
2025-05-23T03:16:00+03:00
2025-05-23T10:29:00+03:00
россия
ольга ткачева
российская академия наук
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МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потеря мышечной массы могут быть неочевидными признаками приближающегося старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "К "тихим" признакам старения можно отнести снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потерю мышечной массы, изменения в походке, осанке, а также забывчивость, снижение внимания и настроения", — рассказала Ткачева. По ее словам, многие пожилые считают этот процесс естественным, но появление таких признаков — повод пройти обследование.
https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html
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россия, ольга ткачева, российская академия наук
Россия, Ольга Ткачева, Российская академия наук
Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения
Геронтолог Ткачева: к тихим признакам старения относят снижение выносливости