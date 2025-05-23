https://ria.ru/20250523/starenie-2018567516.html

Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения

Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения - РИА Новости, 23.05.2025

Геронтолог назвала неочевидные признаки приближающегося старения

Снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потеря мышечной массы могут быть неочевидными признаками приближающегося РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T03:16:00+03:00

2025-05-23T03:16:00+03:00

2025-05-23T10:29:00+03:00

россия

ольга ткачева

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018598370_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_f513cf9a4b06b020cfaa222f884d5d04.jpg

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потеря мышечной массы могут быть неочевидными признаками приближающегося старения, рассказала РИА Новости главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева. "К "тихим" признакам старения можно отнести снижение выносливости, медленное восстановление после нагрузки, ухудшение качества сна, потерю мышечной массы, изменения в походке, осанке, а также забывчивость, снижение внимания и настроения", — рассказала Ткачева. По ее словам, многие пожилые считают этот процесс естественным, но появление таких признаков — повод пройти обследование.

https://ria.ru/20250505/zdorove-2014952188.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, ольга ткачева, российская академия наук