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Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин - РИА Новости, 23.05.2025
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21:10 23.05.2025 (обновлено: 21:36 23.05.2025)
https://ria.ru/20250523/ssha-2018778715.html
Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин
Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин - РИА Новости, 23.05.2025
Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин
Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T21:10:00+03:00
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сша
китай
дональд трамп
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое мнение высокопоставленного источника из коньячной отрасли приводит агентство Рейтер. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему", - цитирует агентство источник. По его словам, новые меры поставили бы французских производителей в невыгодное положение по сравнению с основными международными конкурентами, которые облагаются налогами в гораздо меньших размерах. В апреле Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) выразила опасения, что импортные пошлины США могут привести к снижению экспорта на 800 миллионов евро. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Китай, Дональд Трамп, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин

Reuters: в случае новых пошлин французский коньяк не смогут продавать в США

© РИА Новости / Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости / Наташа Попова
Алкогольные напитки. Архивное фото
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ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое мнение высокопоставленного источника из коньячной отрасли приводит агентство Рейтер.
Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня.
"Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему", - цитирует агентство источник.
По его словам, новые меры поставили бы французских производителей в невыгодное положение по сравнению с основными международными конкурентами, которые облагаются налогами в гораздо меньших размерах.
В апреле Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) выразила опасения, что импортные пошлины США могут привести к снижению экспорта на 800 миллионов евро.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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