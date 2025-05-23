https://ria.ru/20250523/ssha-2018778715.html

Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин

Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин - РИА Новости, 23.05.2025

Reuters написал о продаже иностранного алкоголя в США на фоне новых пошлин

Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T21:10:00+03:00

2025-05-23T21:10:00+03:00

2025-05-23T21:36:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

евросоюз

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49724/69/497246984_0:52:1000:615_1920x0_80_0_0_0edf72937e683a41be4ce571160d75f0.jpg

ПАРИЖ, 23 мая - РИА Новости. Французские производители коньячной продукции не смогут реализовывать свою продукцию на американском рынке в случае введения новых таможенных пошлин США, такое мнение высокопоставленного источника из коньячной отрасли приводит агентство Рейтер. Ранее в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что с ЕС сложно вести дела, а переговоры о торговле "ни к чему не ведут", поэтому он предлагает импортные пошлины в 50% в отношении европейских товаров с 1 июня. "Пошлины в 50%, предложенные президентом Трампом, будут означать, что мы больше не сможем продавать нашу продукцию в Соединенных Штатах, которые являются нашим крупнейшим рынком, на который приходится более 50% продаж коньяка по объему", - цитирует агентство источник. По его словам, новые меры поставили бы французских производителей в невыгодное положение по сравнению с основными международными конкурентами, которые облагаются налогами в гораздо меньших размерах. В апреле Федерация экспортеров вин и крепких напитков Франции (FEVS) выразила опасения, что импортные пошлины США могут привести к снижению экспорта на 800 миллионов евро. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.

https://ria.ru/20250408/makron-2010110592.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, китай, дональд трамп, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире