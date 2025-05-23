https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018774755.html

Спецоперация, 23 мая: ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

Спецоперация, 23 мая: ВС России освободили Радьковку в Харьковской области - РИА Новости, 23.05.2025

Спецоперация, 23 мая: ВС России освободили Радьковку в Харьковской области

Российские подразделения в течение недели освободили шесть населенных пунктов на разных направлениях СВО, в том числе группировка "Запад" за последние сутки... РИА Новости, 23.05.2025

2025-05-23T20:44:00+03:00

2025-05-23T20:44:00+03:00

2025-05-23T20:47:00+03:00

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МОСКВА, 23 мая - РИА Новости. Российские подразделения в течение недели освободили шесть населенных пунктов на разных направлениях СВО, в том числе группировка "Запад" за последние сутки взяла под контроль Радьковку в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Ход СВО ВСУ за неделю на разных направлениях СВО потеряли до 8905 военнослужащих, уничтожены 14 танков, следует из сводки военного ведомства. Российские военные за неделю нанесли 12 групповых по предприятиям ВПК Украины, инфраструктуре ВСУ и местам дислокации боевиков, в том числе иностранных наёмников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. По данным оборонного ведомства, в период с 17 по 23 мая 46 украинских военнослужащих сдались в плен российским военным. Средства ПВО сбили 30 управляемых авиационных бомб JDAM и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 1548 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны РФ. Киев продолжает враждебные действия Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим продолжает враждебные действия, демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России, он добавил, что система ПВО эффективно борется с атаками со стороны Украины. Между тем Песков переадресовал в Минобороны РФ вопрос о возможной глубине буферной зоны вдоль границы России и Украины. По его словам, это касается непосредственно хода боевых действий, военной специфики, поэтому пресс-секретарь главы государства порекомендовал обратиться к министерству обороны, отвечая на вопрос журналистов. В четверг во время совещания с членами правительства в режиме видеоконференции президент России Владимир Путин рассказал, что ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль границы РФ и Украины. Россия работает над меморандумом Сейчас самое важное в урегулировании по Украине - готовить договор, который обеспечит долгосрочный мир без создания угроз безопасности для России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, договор должен быть без каких-либо поползновений на ущемление прав русских и русскоязычных в нарушение Устава ООН, который запрещает дискриминацию по религиозному, языковому принципу. Лавров также заявил, что Россия работает над меморандумом по украинскому урегулированию, она находится в продвинутой стадии, Москва в любом случае передаст свои предложения в Киев. При этом он отметил, что Россия готова вести переговоры с Владимиром Зеленским и его администрацией о принципах урегулирования украинского конфликта, но вопрос его легитимности будет иметь решающее значение, добавив, что оптимальным вариантом при решении вопроса, кто может подписать мирное соглашение с украинской стороны, было бы проведение выборов на Украине. Глава МИД подчеркнул, что США в отличие от Европы открыто говорят о необходимости обсуждения территориального вопроса вокруг Украины. Вместе с тем Лавров обратил внимание, что для Ватикана было бы некомфортно и немного "неэлегантно" принимать встречу двух православных стран - России и Украины, которые будут обсуждать вопросы на католической площадке, этот сценарий нереалистичен. Обмен пленными Российская Федерация вернула из украинского плена 270 военных, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области, взамен переданы 270 военнопленных ВСУ и 120 гражданских лиц, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве отметили, что в настоящее время российские военнослужащие и гражданские лица находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Все российские военнослужащие и гражданские лица будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях. Вместе с тем инициированный российской стороной масштабный обмен планируется продолжить в ближайшие дни. До пригорода Купянска осталось 2,5 километраВооруженным силам России осталось до пригорода Купянска порядка 2,5 километра после освобождения села Радьковка, заявил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. Он сказал, что наши войска продвинулись вглубь Харьковской области, освободив населенный пункт Радьковка, стали еще ближе к Купянску. Глава российской администрации отметил, что село находится около важной дороги, контроль над которой позволит ВС РФ лучше осуществлять мониторинг передвижения противника. ВПК Великобритании идет на помощь Киеву Великобритания направила на Украину "крупнейшую в истории" торговую делегацию, в состав которой вошла 51 компания военно-промышленного комплекса, говорится в опубликованном на сайте правительства заявлении министерства бизнеса и торговли страны. Отмечается, что к делегации присоединились компании из Великобритании, Норвегии, Нидерландов, Швеции, Финляндии и Латвии, которые производят, в частности, беспилотные системы и прочую технику для оборонного сектора. Цель торговой миссии - "укрепление оборонного сотрудничества" и укрепление цепочек поставок "для оборонных нужд Украины", говорится в заявлении. Укрепление сотрудничества проходит в рамках так называемого "столетнего партнерства", заключенного в начале этого года между Лондоном и Киевом.

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https://ria.ru/20250523/svo-2018640457.html

https://ria.ru/20250521/rossija-2018236782.html

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018768473.html

https://ria.ru/20250523/vsu-2018640582.html

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россия, украина, киев, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон