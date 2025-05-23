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Штурмовики "Центра" заняли замаскированный пункт ВСУ под Красноармейском
Штурмовики "Центра" заняли замаскированный пункт ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 23.05.2025
Штурмовики "Центра" заняли замаскированный пункт ВСУ под Красноармейском
Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр" заняли искусно замаскированный укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на красноармейском... РИА Новости, 23.05.2025
2025-05-23T05:14:00+03:00
2025-05-23T05:14:00+03:00
2025-05-23T05:14:00+03:00
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МОСКВА, 23 мая – РИА Новости. Военнослужащие штурмового подразделения группировки войск "Центр" заняли искусно замаскированный укрепленный опорный пункт ВСУ в лесополосе на красноармейском направлении, сообщили в Минобороны РФ. "Военнослужащие штурмового подразделения 433-го мотострелкового полка 27-й дивизии группировки войск "Центр" провели успешную операцию по захвату хорошо укрепленного опорного пункта ВСУ на красноармейском направлении зоны проведения спецоперации. Объект, искусно замаскированный в густой лесополосе, представлял собой сложную систему блиндажей и огневых позиций противника", - говорится в сообщении. Отмечается, что сначала штурмовики провели разведку и забросали огневые точки с помощью дронов. В этот момент штурмовая группа приблизилась к позициям противника и с помощью гранат разрушила часть укреплений. Противник попытался контратаковать с помощью кассетных боеприпасов, штурмовики "Центра" проявили выдержку и показали свое боевое мастерство, продолжили методично очищать позицию за позицией. Ожесточенный бой продолжался несколько часов. "Операция продемонстрировала высокий уровень подготовки штурмовых подразделений, способных эффективно действовать в сложных условиях под интенсивным огнем противника", - отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20250523/minoborony-2018571229.html
https://ria.ru/20250523/spetsoperatsiya-2018570958.html
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россия, вооруженные силы украины, технологии
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Технологии
Штурмовики "Центра" заняли замаскированный пункт ВСУ под Красноармейском
Минобороны: штурмовики заняли замаскированный пункт ВСУ под Красноармейском